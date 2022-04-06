Информацию о прекращении существования одного из середняков Второй лиги в интервью FanDay сообщил Эдуард Хавров, являвшийся главным тренером Энергии.

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"Команды Энергия из города Новая Каховка больше не существует. 1 апреля команда официально распущена. Фактически клуб не функционирует с 1 марта. Но нам еще месяц после этого платили зарплату. То есть, с Энергией случилось примерно то же, что и с Таврией.

Все без исключения футболисты команды в Украине. Сразу, когда начались бомбардировки, мы провели собрание в телефонном режиме, затем продолжали общаться через чат. Те, кто местные и семейные, остались в Новой Каховке. Те ребята, кто из Запорожья, Днепра, Кропивницкого, Киева, Хмельницкого, Никополя, уехали в первые дни", – рассказал Хавров.

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