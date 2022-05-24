"За судьбу судьи Ирины Петровой, которую оккупанты в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ею нам удалось успешно эвакуировать Ирину, и сейчас она в безопасности, в Киеве.

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Во время нашей встречи в Доме футбола лично выразил восхищение ее патриотизмом и храбростью. С начала временной оккупации Херсонщины рашистами Ира вместе со многими жителями родного города ежедневно выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, организованном российскими фашистами. За это ее заключили в тюрьму и угрожали продолжительным лишением свободы. Но не сломали! Ирина – символ свободы и непокоренности Украины!

Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команды УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты! В память встречи подарил Ирине особенную футболку национальной сборной, которая является символом единства миллионов украинцев и наших надежных союзников", – поделился Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 мая в Новой Каховке Херсонской области группа мужчин в гражданской одежде с георгиевскими лентами похитила 37-летнюю украинку у подъезда ее дома. Они забрали женщину в отделение полиции и продержали там пять дней.

К слову, Петрова – арбитр Украинской ассоциации футбола. Она работает как на международных женских соревнованиях, так и на национальных мужских. Также она является спортивным тренером по футболу.

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