Marca вважає, що Довбик і Савіньйо можуть принести каталонцям чемпіонство.

"Жирона продовжує мріяти і не збирається опускати руки. Позаяк вони перемагають без надзусиль, змагаючись із красою та природністю, які досягаються лише на тренуваннях, це ще навіть не пік їхніх можливостей. Севілья вистояла лише 10 хвилин, відкривши рахунок на Монтіліві. Хет-трик Довбика за 6 хвилин вирішив долю матчу.

Дебютний хет-трик Довбика і черговий гол Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Севілья – 5:1

Український форвард робив усе, що хотів з трьома центрбеками Севільї. Як і Савіньйо. Нестримний дует – як ті, що приносили титули в минулому. Сезон обох назавжди залишиться в історії. Подивимося, чи в кінці буде підсумковий приз, але зараз Монтіліві знову святкує лідерство. Навіть після того, що відбувалося на Бернабеу (суддівський скандал – прим) Жирона не піддається тиску і перемагає за звичкою. А це на вагу золота".

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Українець та бразилець отримали найвищі оцінки від рупора мадридської преси – по 3. Щоправда, Артем не залишив своєму партнеру шансів у фанатському голосуванні. Читачі Marca віддали Довбику 74% голосів за MVP матчу. До слова, інший герой Жирони – Віктор Циганков – заробив від авторитетного ЗМІ два бали з трьох можливих.

У контексті віртуального футболу "Fantasy MARCA" нашого форварда називають гордістю нації. "Після шести місяців Артем Довбик (14 голів) подорожчав у 6 разів, ставши відкриттям сезону. Завдяки хет-трику у ворота Севільї він приносить 19 очок. Нападник Жирони є одним із найкращих амбасадорів України, яка вже майже два роки перебуває у війні з Росією", – зазначає видання, акцентуючи водночас на точності ударів Артема (24 влучні із 44-х). Крім цього, колишній лідер Дніпра-1 тепер витрачає на гол в середньому 89,6 хв.

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Тим часом інша мадридська газета AS пише, що Севілья не мала шансів проти нашої гольової машини: "Нервіонців збила вантажівка, за кермом якої був Артем Довбик. Українець затьмарив Ісаака Ромеро, оформивши історичний хет-трик. Йому знадобилося всього шість хвилин і 33 секунди. Це не рекордний показник у сезоні, проте Довбик перевернув зустріч. Стадіон Монтіліві знову спостерігав за тим, як його улюблений велетень піднімає глядачів на ноги".

"Довбик, без сумніву, диктує моду серед форвардів Ла Ліги. Він демонструє стратосферні цифри у своїй першій кампанії в Іспанії та веде боротьбу за трофей Пічічі. У нього стільки ж голів, як у Беллінгема. Після хет-трика він опинився в центрі уваги світового футболу. Це найбільш визначальний футболіст Прімери, адже у його активі 19 результативні дій (14+5). Крім того, він перебуває на рівні "великих" Європи. Лише Кейн (27), Мбаппе (22), Салах (22) і Лаутаро Мартінес (22) організували більшу кількість голів", – йдеться вже в іншому матеріалі AS.

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Описуючи гру "Пічічі Довбика", каталонський Lesportiu проводить паралелі з "Таті" Кастельяносом. Мовляв, були сумніви, що українцеві вдасться повноцінно замінити екс-лідера Жирони: "Артем вже забив більше, ніж аргентинець за весь минулий сезон (13). У нього немає планки результативності, і ніхто не посміє її поставити". Циганкову теж насипали компліментів: "Блискучий. Хоча найбільша небезпека приходила з лівого флангу Савіо, гра українця теж була дуже хорошою. Він взаємодіяв з Коуту і отримав винагороду у вигляді гола".

Журналісти Diario Sport відзначають, що попри перший хет-трик в Іспанії, Артем залишається командним гравцем: "Довбик – магічний. Він допомагає команді, прекрасно виконуючи свою роль. Український нападник уже наздогнав Беллінгема у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги. У нинішньому сезоні Артем Довбик забив неймовірні 14 голів. Підписання українця змусило забути недавнього улюбленця фанатів – "Таті" Кастельяноса". Власне, після 21 туру Довбик може похвалитися стількома ж голами, як аргентинець за весь минулий сезон у всіх турнірах.

Тим часом Mundo Deportivo називає перфоманс Довбика зірковим. "Команда Мічела знову пропустила першою, але трохи більше ніж за сім хвилин Довбик оформив хет-трик і вивів Жирону на шлях перемоги. Неймовірний контроль і два щільні удари під праву стійку вражають", – захоплюється грою форварда збірної України найбільше каталонське видання.

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