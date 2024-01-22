Жирона пропустила вже на 10-й хвилині – Ромеро з району одинадцятиметрової позначки замкнув сферу повз голкіпера. Каталонці відігрались дуже швидко – Довбик вистрибнув вище за захисника і головою спрямував м'яч у сітку.

Ла Ліга – про Довбика: "Гольова машина"

За мить українець подвоїв перевагу, а ще за 4 хвилини записав до свого доробку хет-трик, влучно пробивши з лінії штрафного. На початку другого тайму своє слово сказав і Віктор Циганков, знявши всі питання щодо переможця. Вже після того, як наші земляки покинули поле, Стуані поставив фінальну крапку у протистоянні. Жирона повернулась на першу сходинку турнірної таблиці і випереджає Реал на 1 очок (у "вершкових" є гра у запасі).

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса