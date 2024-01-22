Нападник Жирони Артем Довбик витратив на 3 голи у ворота Севільї трохи понад 6 хвилин, однак така скорострільність не дозволила українцю стати автором найшвидшого хет-трику сезону 2023/24.

Довбик оформив хет-трик у ворота Севільї за 6 хвилин та 32 секунди (час між 1-м та 3-м голами українця), повідомляє MisterChip.

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Проте, це навіть не найшвидший хет-трик у цьому сезоні Ла Ліги. Артема випередив нападник Альмерії Луїс Суарес, який примудрився забити 3 голи у ворота Гранади за 5 хвилин та 25 секунд.

Нагадаємо, що Довбик провів 24 матчі у складі Жирони, в яких відзначився 15 голами та 5 асистами у всіх змаганнях.

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