"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про чергову перемогу українців, завдяки якій Ліга чемпіонів для Жирони стає все ближчою.

Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – відео голів українця у ворота Севільї

Мічел кинув у бій обох українців. Севілья забила першою – краще б нервіонці цього не робили

Довбик відпочивав у кубковій зустрічі проти Атлетіко. Дехто міг подумати, що це реакція на доволі непереконливу зустріч з Альмерією, але це неправда. Просто Артему необхідно було перевести дух перед реально важливим матчем із Севільєю. Йому на допомогу кинули і Циганкова.

Втім, старт зустрічі виявився важким для Жирони. Вже на 10-й хвилині господарі пропустили гол. Педроса виконав прострільну передачу з лівого флангу, захисники не встежили за Ісаком Ромеро, а той розстріляв ворота. 0:1!

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Цей гол запустив процес, який завершиться катастрофою. Севілья пропустить п'ять голів – про чотири читайте нижче, а п'ятий вже у компенсований час провів Стуані. Андалусійці щось створювали у відповідь по перерві, але після такого виносу це нікому не цікаво. "Рохібланкос" в одному очку від зони вильоту – ось що дійсно важливо.

Довбик творить магію

Артем почав карати одразу після пропущеного гола. Вже на 13-й хвилині Артем перестрибнув Баде й зрівняв рахунок, замкнувши навіс Савіо на дальню стійку.

Ще за дві хвилини ця парочка вивела Жирону вперед. Савіо ефектно пройшов двох суперників на лівому фланзі й прокинув м'яч повз Рамоса у штрафний, організувавши Порту й Довбику 2-в-1 проти Баде. Крістіан покотив Артему, а той у дотик переграв голкіпера. 2:1!

На 19-й же хвилині Довбик зробив усе сам. нападник прийняв закидання по правому флангу, легко розкачав Рамоса та пробив з-за меж штрафного. Точно під ближню стійку. 3:1!

Артем став першим українським футболістом з 2009 року, якому вдалося оформити хет-трик у топ-5 ліг Європи. Востаннє це вдавалося Андрію Вороніну у матчі проти Герти.

Крім того, Довбик перевершив Ярмоленка за кількістю голів у топ-чемпіонатах.

Цим хет-триком Довбик вирвався у лідери бомбардирських перегонів іспанської Прімери. Довбик з 14 голами випереджає Беллінгема (14, але менше асистів), Майораля (13), Морату (12) та Грізманна (11). Крім того, з 5 гольовими передачами Довбик входить у топ асистентів – у лідера (Савіо) всього на два результативних паси більше.

Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин і 32 секунди. Це міг би бути рекорд сезону, якби не хет-трик Луїса Суареса у матчі Альмерія – Гранада (5 хвилин 25 секунд). Зате Артем увійшов до історії – він забив три голи за 18 хвилин і і 53 секунди від початку зустрічі. У Ла Лізі такого не траплялося з квітня 1960 року.

Серхіо Рамос не стерпів ганьби, помстившись Довбику наприкінці першого тайму. Легендарний центрбек не став прибирати шипи, підло проїхавшись шипами по коліну українцю. Наш земляк шкутильгав до самої перерви, а потім побіг перебинтовувати ногу.

А Довбик міг забивати більше. Так, на 37-й хвилині фантастичний Савіо на пару з Гутьєрресом знищили оборону Севільї на фланзі, після чого бразилець покотив на 11 метрів. Артем міг пробивати, але замість цього вирішив дати скидку Порту. Крістіан вистрілив у поперечку!

У другому таймі Довбик виявився не таким гострим. За справу взявся інший українець, а нашого бомбардира замінили на 73-й хвилині. Підсумкова статистика виявилась дуже крутою – окрім хет-трику, Артем провів 26 дотиків до м'яча, віддав 17 пасів (13 точних, 1 під удар), і виграв 3 верхових дуелі з 4-х. Із мінусів тільки три програних єдиноборства не землі з трьох спроб, але то таке.

Циганков продовжив український фестиваль

Віктор провів блискучий матч проти Райо Вальєкано в Кубку, ставши архітектором виносу мадридців. Не дивно, що він знову потрапив у старт, однак в перші 30 хвилин Циганков залишався непомітним попереду. Щоправда, він традиційно виконував чималу кількість чорнової позиційної роботи.

Значно активнішим на чужій половині Циганков став у останній 20-ти хвилинці перед перервою. Так, на 31-й хвилині він прибіг на дальню стійку й замикав передачу від Гутьєрреса, пробиваючи зі зручної позиції у дотик. Вийшло зависоко. На 35-й він допоміг Коуту пройти правим флангом і спробувати прострілити, а на 36-й наш земляк намагався замкнути навіс Савіо – втім, він виявився занадто високим.

Перед перервою Циганков відкривався під хорошу проникну передачу Коуту, однак вийшло засильно для Віктора. У підсумку, відпочивати він пішов без результативних дій – але по перерві екс-динамівець виправився. Вже на 54-й хвилині він міг записати у свій актив асист, виконавши точний навіс з кутового на лінію воротарського. Еррера влучив у стійку.

На 56-й же Циганков взяв та й забив гол. Українцям знову допоміг Савіо, який прорвався лівим флангом і вирізав прекрасну передачу в центр штрафного. Маркао до м'яча не дотягнувся, а Віктор прибіг на замикання та легко переграв Дмітровіча – 4:1!

Розгнівані андалусійці знову вдалися до брудних прийомів. На 61-й хвилині Соу пішов у підкат прямою ногою, збивши Циганкова й отримавши лишень жовту картку. Мічел від гріха подалі вирішив замінити свою зірочку. Вже на 63-й хвилині Вітя пішов відпочивати.

До речі, Циганков забив 50-й гол Жирони у сезоні. За весь попередній сезон каталонці забили 58. Щонайбільш важливо, цей гол допоміг набрати 52 очки й повернутись на першу позицію у Ла Лізі. Ура!

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