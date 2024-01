Анчелотті стримав обіцянку щодо Луніна

Карло Анчелотті ще до поразки в кубковому дербі з Атлетіко оголосив, що у старті на матч Ла Ліги вийде Кепа. Так і сталося. У домашці з Альмерією основним голкіпером став баск.

Анчелотті виніс Луніну вердикт після помилок у матчі Атлетіко – Реал

Матч був надзвичайно важливим для конкурента Андрія, адже він провалив суперкубкове дербі з Атлетіко – та і загалом преса й вболівальники чинять колосальний тиск, вимагаючи від Анчі довіритись Луніну. Навіть команда підтримує українця, у якого краща статистика та авторитет через лояльність клубу.

Ancelotti: "Kepa and Lunin's mistakes do not change my confidence in both of them. There is no debate." pic.twitter.com/gI2BqCZrYg

Ганьба атаки Реала

Альмерія – найгірша команда Ла Ліги. У поточному розіграші чемпіонату андалусійці не виграли жодного разу, хоча нещодавно вони ледь не прибили Жирону. Та і загалом колектив не такий жахливий, як здається, однак у Мадриді це нікого не цікавило. Всі очікували на розгром.

Замість цього "Сантьяго Бернабеу" спостерігав за найгіршою годиною "вершкових" у сезоні. Перший удар підопічні Карло Анчелотті завдали аж на 14-й хвилині. Перший момент стався на 34-й, коли Чумі ледь не зрізав у власні ворота простріл Карвахаля (причому на замикання ніхто з мадридців не пішов). Загалом, до перерви Реал провів п'ять ударів, а їхня сумарна гострота склала жалюгідні 0,13 очікуваних голів.

Перше влучання у площину воріт Альмерії було зафіксовано аж на 57-й хвилині. І це був удар з пенальті, який реалізував Беллінгем. А пенальті було призначене за влучання в руку Кайкі при кутовому – тобто, господарям допоміг щасливий випадок.

Оборона Реала знову підставляє власних голкіперів. Кепа пропустив тричі

Але ще гірше проявили себе захисники. Вже на 38-й секунді "королівський клуб" змушений був відігруватись. Гол привела майже вся оборона: Начо на власній половині віддав кволий пас, Менді не встиг до нього, а гості перехопили м'яч – у подальшій контратаці Чуамені мляво зіграв проти Робертоне, не накривши його.

Лукас покарав пасом розрізним пасом повз Рюдігера, помилка якого стала ключовою – він не дивився на забігання Рамазані, зосередившись виключно на футболісті з м'ячем. Хоча міг встигнути зорієнтуватись. Рамазані прийняв пас і реалізував вихід віч-на-віч. Реал пропустив найшвидший гол за останні 9 років.

А на 43-й хвилині Альмерія покарала гранда шедевром Едгара Гонсалеса. Той спіймав м'яч перед штрафним і з лету зарядив у ближню дев'ятку. Фантастика. І знову слід ставити питання до оборони "вершкових" – і до опорників, і до незграбної скидки Начо.

Реал відправився відпочивати за рахунку 0:2 на користь суперника. "Сантьяго Бернабеу" у чемпіонаті Іспанії не бачив такого принаймні із сезону 2003/2004.

У середині другого тайму, вже після пропущеного з пенальті гола, Альмерія забила втретє. Андалусійці розкатали контратаку, завершивши її прострілом з лівого флангу на дальню стійку – там Аррібас спокійно прошив Кепу, але взяття воріт не зарахували через фол у атаці.

У всіх цих епізодах Кепі навряд чи можна висувати серйозні претензії. Якщо забути про ці три голи, то баск навіть відіграв добре – як на виходах, так і ногами. Тим не менш, робота при ситуаціях 1-в-1 та перехопленні прострілу виглядала такою, в якій можна було б зіграти краще. Так, ніби інший голкіпер міг би й врятувати.

Між іншим, такі епізоди є сильним боком Луніна. Згадаємо кубкову зустріч з Атлетіко – у схожих моментах Андрій виручав мадридців. Словом, у Карло Анчелотті залишається все менше аргументів для ігнорування українця.

Реал переломив хід зустрічі й вирвав епічну перемогу

На 67-й хвилині Реал таки відігрався. Знову допоміг кутовий – подачу з нього замкнув Вінісіус. Бразилець пробив передпліччям, що змусило переглядати повтор. Зрештою, гол зарахували, що розгнівало тренера Альмерії. Пізніше Гаїску Гарітано вилучать. 2:2.

До другої половини 70-х хвилин Альмерія трималася гідно, але потім клас Реала почав даватись взнаки. На 77-й хвилині "королівський клуб" забив другий гол – це Беллінгем прийняв передачу з лівого флангу від Франа Гарсії, пробивши з дуги. М'яч влетів у дев'ятку, але гол не зарахували через офсайд.

На 81-й забивати мав Вінісіус, який прийняв закидушку від Крооса й вийшов на рандеву з Машиміану. Голкіпер врятував Альмерію. Ще за дві хвилини Джуд пробивав з центру штрафного у падінні через себе – Машиміану вже не міг допомогти, але сфера пролетіла поруч зі стійкою.

На 86-й відзначитись міг Себальйос, який прибіг на лівий край карного майданчика й прийняв закидання від Беллінгема, але подальший удар у ближній кут знову не влучив у площину. Арбітр, тим часом, компенсував аж 10 хвилин – і на 9-й Реал дотиснув Альмерію.

Беллінгем перевів м'яч на Карвахаля, а той запустив м'яч свіжому Діасу. Браїм виконав подачу на дальню половину штрафного, а звідти Беллінгем виконав скидку на праву стійку. Там і опинився Карвахаль, вколотивши м'яч у сітку. 3:2! Реал тріумфує.

Але всі обговорюватимуть арбітра

Що не зовсім справедливо. Вперше питання до роботи виникли під час кутового, з якого Реал заробив пенальті. Звісно ж, іспанські ЗМІ й вболівальники бачили тут змову на користь гранда, але рішення щодо пенальті було правильним.

Скасування третього гола Альмерії вибісило коуча андалусійців, адже відмашка Лопі на початку гольової атаки виглядала ну так собі. Він швидше зачепив долонею голову Джуда, після чого той ефектно впав. Але привід призначити фол у атаці був – і у випадку ігнорування цієї відмашки суддя отримав би ще більше проблем.

Питання в іншому. Арбітр стояв прямо перед епізодом з відмашкою, бачив її, а потім все одно пішов дивитись повтор. Що це за арбітраж такий?

Гол Вінісіуса теж виглядав законно, якщо згадувати про рекомендації щодо гри рукою. Такі голи вже зараховувались у Ла Лізі, і завжди це призводило до скандалів.

️ A lot of controversy today at the Bernabeu, mainly centred on Vinicius's shot for Real Madrid's second goal



I've tried to include the image used by the VAR, but I'd like to know what you think of it, because I honestly have no idea #RealMadridAlmeria pic.twitter.com/E444JO3UD7