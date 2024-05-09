Украинский вратарь вышел в стартовом составе на матч с мюнхенцами. Реал пропустил один гол, но Хоселу, оформив дубль, сумел вывести свою команду в финал. Андрей Лунин от французского издания L'Equipe получил 5 баллов.

Лунин прокомментировал камбэк Реала в полуфинальном матче с Баварией в Лиге чемпионов

"В том небогатом, что ему предстояло сделать, он был весьма обнадеживающим. Он отразил хороший удар от Харри Кейна (28-я минута). Внимателен к прострелу, который он выбивает в нужный момент (45+1), а также к удару Джамаля Мусиалы (66). Если он ничего не может поделать с голом Альфонсо Дэвиса (68), то его заметно не хватает в ударе головой Мин Че Кима в перекладину (82)", – отметило издание.

Напомним, что Реал встретится в финале Лиги чемпионов с Боруссией Д. Матч состоится 2 июня на Уэмбли.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско