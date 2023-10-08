Матч, как и онлайн-трансляция Оболонь – Металлист 1925, стартовал в 13:00. Это была первая в истории встреча команд в рамках Премьер-лиги. На момент начала игры "пивовары" находились в зоне переходных матчей – 13 место, 9 очков. Команда Валерия Иващенко еще не выигрывала на Оболонь-Арене – три ничьих и поражение. У Металлиста 1925 немного лучше ситуация, хотя харьковская команда и не забивала в УПЛ уже 242 минуты. Подопечные Эдмара после 8 сыгранных матчей занимали 10 позицию, имея 11 пунктов.

Уже на старте игры Сергей Суханов решился на удар с центра поля – смело, но неточно. Сенсационный обидчик Динамо заслужил разве что аплодисменты Валерия Иващенко. Снова Суханов пробил издали – на этот раз со штрафного. Мяч после рикошета прилетел к киперу харьковчан, которые об атаке в начале игры и не думали. Еще одна атака "пивоваров" – Курило исправил свою же ошибку, заблокировав мощный удар Краснопира. Значительно больше атаковала Оболонь в первые минуты, создавая остроту у ворот Олега Мозиля, однако забить быстрый гол хозяевам не удалось.

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Еще один момент у Краснопира. Форвард молодежной сборной Украины замыкал прострел Мединского, но не попал в дальний угол. Хороший шанс упущен. И снова шанс у хозяев – Суханов не смог пробить с линии вратарской. Яркое подтверждение статуса худшей атаки чемпионата. У Оболони, как известно, большие проблемы с забиванием голов – в предыдущих 9 матчах киевляне отличились только 5 раз. Меньше в УПЛ не забивал никто.

Наконец хоть какой-то момент от Металлиста 1925. Ари Моура пробил из-за пределов штрафной в дальний угол – рикошет и угловой. После стандарта тоже было остро, но без удара по воротам Александра Рыбки. "Пивовары" отбились.

А на 33-й минуте Оболонь забила. Игорь Краснопир реализовал чистый выход один на один ударом под перекладину. Игорь Курило и другие защитники харьковчан апеллировали на предмет офсайда, но Дмитрий Кубряк гол засчитал. 1:0 – подопечные Иващенко заслуженно вышли вперед. Хотя именно к эпизоду с голом действительно есть вопрос – очень похоже на офсайд. На старте сезона наставник киевлян Валерий Иващенко неоднократно апеллировал к судейству, а здесь арбитры в спорной ситуации приняли сторону Оболони.

До конца тайма счет не изменился. Полумоменты у обеих ворот голами не завершились. 1:0 в пользу Оболони после 45 минут.

Старт второй половины прошел в равной борьбе без моментов. Только на 57-й минуте Юсов пробил головой из пределов вратарской – выше. Лучший шанс Металлиста 1925 за весь матч. Во встречной атаке Оболони забил Тарануха, но раздался свисток арбитра об офсайде. Стало веселее – Рыбка парировал непростой удар Юсова. А на 60-й минуте харьковчане остались вдесятером. Курило получил вторую желтую карточку за отмашку – как следствие, удаление. Антигерой матча – именно он не выдержал офсайдную линию в моменте с голом, а теперь оставил команду в меньшинстве.

Почти сразу Тарануха мог снимать все вопросы, но, обыграв Мозиля, с острого угла попал в штангу. А на 80-й минуте положение гостей стало катастрофическим. Олег Мозиль грубо въехал в Тарануху за пределами штрафной, получив прямую красную карточку. Ситуацию усложнило то, что замен больше не было. Роль Оливье Жиру в составе Металлиста 1925 вынужден был исполнять Вадим Червак, который доигрывал матч в воротах. Минимум раз он вступил в игру, выбив мяч после навеса, а отбивать удары соперников Черваку не пришлось.

В таких условиях подопечные Валерия Иващенко довели игру до первой домашней победы в сезоне. Оболонь четвертый матч подряд сыграла "на ноль", из которых выиграла три (с учетом триумфа над Динамо в Кубке Украины). "Пивовары" набрали 12 очков и поднялись на 10 место УПЛ. Металлист 1925 снова проиграл и снова не забил (безголевая серия насчитывает уже почти 350 минут). Подопечные Эдмара опустились на 11 место, имея 12 баллов.