– До прихода в Нефтяник-Укрнефть вы работали электриком. Можете поведать, как вообще так вышло?

– Как вышло. Я выпустился тогда еще из Киевского УВК в Княже. Тогда у меня травма была – я не мог 2-3 месяца с постели там подняться.

Потом я начал понемногу оклигать и начинать, как говорится, с самых низов. Играл на район, меня увидел тренер Нефтяника-2 Александр Михайлович Сикун, пригласил играть на область. Я согласился.

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Тогда мне исполнилось 18 лет, и я попросил его найти какую-нибудь работу, чтобы не брать деньги у родителей уже с 18 лет. Он мне – предложение такое, как сказать: на завод электриком. "Все – на игры, на тренировки ты будешь успевать каждый день, это дополнительно". Я говорю: "Да". Других вариантов не было.

Параллельно тогда зимой ездил на сборы два раза за первую команду, и тренировался за них, и так тогда в третий раз, как говорится, подписал контракт. И уже полностью отдался футболу. Я никогда не покидал футбол, даже работая на работе. Это все равно тренировки каждый день, дополнительные тренировки у меня, хотелось мне добиться как-то успеха.

– А дальше в футбольной карьере понадобился опыт, который был на заводе?

– Опыт – просто ценить то, что ты там делаешь, заниматься любимым делом. Я даже не знаю, это словами не передашь все просто. Пока не побудешь, не поработаешь на заводе, когда руки в солидоле, где ходишь как просто рабочий, электрик – и занимаешься любимым делом, выходишь на поле и играешь в футбол при болельщиках, радуешь их и родных. Конечно, да, опыт – ценить просто все, – признался Суханов в интервью Tribuna.

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