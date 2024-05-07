"Футбол 24" продолжает рассказывать о самых интересных фактах из жизни украинских футбольных звезд в проекте "Український ген". На очереди – лидер и капитан Шахтера Тарас Степаненко.

Придя в запорожский Металлург в 16-летнем возрасте Тарас Степаненко впервые дебютировал в элите матчем против Динамо. В 2010-м он перебрался в Шахтер, где несмотря на трудности сумел закрепиться и стать лидером.

Как Мирча Луческу притормозил карьеру украинского полузащитника, какой тренер дал игроку новое дыхание, кого Степаненко считает лучшим легионером в истории чемпионатов Украины и как на него повлиял знаменитый конфликт с Андреем Ярмоленко смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Довбика сравнивают с чемпионом мира, а фаны Барсы кусают локти – Испания воспевает украинца после перформанса в Ла Лиге