Несколько дней назад Милан расписал уже вторую для себя нулевую ничью в Лиге чемпионов, а вот в Серии А имел серию из трех побед подряд. Три очка на Луиджи Феррарис позволяли "россонери" возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии, ведь Интер потерял очки с Болоньей. Правда, Дженоа, хоть и находилась в нижней части таблицы, но дает бой грандам. "Грифоны" уже громили Рому, победили Лацио и отобрали очки у Наполи. Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Милан, стартовал в 21:45 по Киеву.

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Руслан Малиновский второй раз подряд вышел в стартовом составе, зато пропускали игру травмированные Строотман, Ретеги и Бадель. Украинец должен был закрывать позицию форварда, сформировав атакующий дуэт с исландцем Альбертом Гудмундссоном. По крайней мере, так поначалу рисовали на схемах. В действительности Руслан действовал ниже – на своей привычной позиции центрального полузащитника. У Милана Стефано Пиоли дал отдохнуть ряду лидеров – Леау, Жиру и Калабрия, которые играли в Дортмунде с Боруссией, начали в запасе.

Милан мог забить быстрый гол уже на 3-й минуте. Жозеп Мартинес забрал мяч из-под ног ворвавшегося в штрафную Окафора. Дженоа ответила не менее остро. Малиновский классно запустил Васкеса левым флангом, тот упал в штрафной Милана – без пенальти. Это очень возмутило Альберто Джилардино, но рефери решение не изменил. Зато выписал желтую карточку наставнику Дженоа, который в свое время выступал за "россонери" с Андреем Шевченко.

#genoamilan ma come si fa dire che non è rigore questo, nemmeno al war sono andati a guardare… pic.twitter.com/bNmT2OqsMl — Maurizio (@maurizio_ospe) October 7, 2023

На 17-й минуте Мартинес снова спас Дженоа после удара Окафора. Впрочем, гол и так бы не засчитали – офсайд. Значительно больше атаковали гости правым флангом, на котором действовал Чуквуэзе и регулярно смещался Муса. Васкесу пришлось очень непросто против быстрых оппонентов – именно с левого фланга защиты шла основная опасность для ворот Дженоа. Но и "грифоны" не упускали случая выходить в контратаки, которые часто останавливали только фолами. Так, за половину тайма два защитника гостей (Флоренци и Эрнандес) получили желтые карточки.

Малиновский чуть не обрезал полкоманды после очень неудачного навеса со штрафного. Руслан не смог поднять мяч и отдал его в ноги сопернику, но контратаки у Милана не получилось. Наконец-то момент у ворот гостей – Васкес прорвался левым флангом и на замахе убрал соперника, но удар Хоана заблокировали. У "россонери" мощно приложился Тео Эрнандес – немного неточно. А вот кто выпадал, это Лука Йович, который появился вместо Жиру

Снова Руслан опустился в центр поля и смог обострить. Хавбек забросил на ход Гудмундссону, который не достал мяч. Чуть-чуть засильно отдал украинец, а в следующем эпизоде Малиновский привез опасный штрафной на свои ворота, сфолив против Юнуса Мусы. Его Милан разыграл хитро – Ясин Адли покатил на линию штрафного Флоренци, который пробил выше.

В который раз слишком сильный пас от Малиновского – мяч после его навеса полетел в аут. Вроде бы и часто получал мяч хавбек сборной Украины, однако постоянно чего-то не хватало. Ударов в створ ворот Майка Меньяна за первый тайм так и не было. Да и в сторону ворот от Дженоа их было всего два. Милан в атаке тоже не впечатлял – как следствие, логичные нули после 45 минут. Ни один из соперников на гол не наиграл и в помине.

Стефано Пиоли явно не устраивал такое ход событий. На второй тайм вышла тяжелая артиллерия – Рафа Леау и Кристиан Пулишич заменили Чуквуэзе с Окафором. Но первый момент после перерыва создала Дженоа – впрочем, острый прострел со штрафного не привел к удару. Дальняя попытка Флоренции тоже была неудачной. Если у тренера Милана и был план быстрого гола после перерыва, то он провалился вдребезги. Давления на ворота Дженоа больше не стало. Лишь на 65-й минуте Мартинес потянул удар Леау головой. Сразу после этого момента вышли Калабрия и Жиру. Милан помчался вырывать победу.

На 68-й минуте Руслан Малиновский ушел с поля. Если в первом тайме он был заметен, то после перерыва украинец вообще ничем не запомнился. Замена напрашивалась. Вероятно, физической готовности Руслану все еще не хватает. Несмотря на это, игрок сборной Украины продемонстрировал очень солидную точность пасов (85%), 6 раз потерял мяч и однажды сфолил. Удары по воротам от Малиновского так не дождались.

Милан на 76-й минуте еще и едва не пропустил – Меньян не без проблем отразил мяч после удара Дрегушина. Лучший момент "грифонов" за весь матч. Игра уверенно катилась к нулевой ничьей, но на 87-й минуте Милан забил. Джокер Пиоли сработал – Пулишич принял мяч и таки пробил Мартинеса. Были вопросы по игре рукой, однако арбитр после длительной консультации с VAR указал на центр поля.

0:1 – Милан вырвал очень тяжелые три очка и воспользовался осечкой Интера, выйдя на первое место чемпионата Италии. У команды Пиоли 21 очко. Дженоа идет на 15-й позиции, имея 8 баллов. После паузы на матче сборных "россонери" 22 октября дома сыграют с Ювентусом. Дженоа в тот же день поедет в Бергамо к Аталанте – очень важный выезд для Руслана Малиновского.