Матч, як і онлайн-трансляція Оболонь – Металіст 1925, стартував о 13:00. Це була перша в історії зустріч команд у рамках Прем'єр-ліги. На момент початку гри "пивовари" перебували в зоні перехідних матчів – 13 місце, 9 очок. Команда Валерія Іващенка ще не вигравала на Оболонь-Арені – три нічиї та поразка. У Металіста 1925 трохи краща ситуація, хоч харківська команда і не забивала в УПЛ вже 242 хвилини. Підопічні Едмара після 8-ми зіграних матчів посідали 10 позицію, маючи 11 пунктів.

Вже на старті гри Сергій Суханов наважився на удар з центра поля – сміливо, але неточно. Сенсаційний кривдник Динамо заслужив хіба на оплески Валерія Іващенка. Знову Суханов пробив здалеку – цього разу зі штрафного. М'яч після рикошету прилетів до кіпера харків'ян, які про атаку на початку гри і не думали. Ще одна атака "пивоварів" – Курило виправив свою ж помилку, заблокувавши потужний удар Краснопіра. Значно більше атакувала Оболонь у перші хвилини, створюючи гостроту біля воріт Олега Мозіля, однак забити швидкий гол господарям не вдалося.

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Ще один момент у Краснопіра. Форвард молодіжної збірної України замикав простріл Мединського, але не влучив у дальній кут. Хороша нагода змарнована. І знову шанс у господарів – Суханов не зміг пробити з лінії воротарського. Яскраве підтвердження статусу найгіршої атаки чемпіонату. В Оболоні, як відомо, великі проблеми з забиванням голів – у попередніх 9-ми матчах кияни відзначилися тільки 5 разів. Менше в УПЛ не забивав ніхто.

Нарешті бодай якийсь момент від Металіста 1925. Арі Моура пробив з-за меж штрафного у дальній кут – рикошет і кутовий. Після стандарту теж було гостро, однак без удару по воротах Олександра Рибки. "Пивовари" відбилися.

А на 33-й хвилині Оболонь таки забила. Ігор Краснопір реалізував чистий вихід віч-на-віч ударом під поперечину. Ігор Курило та інші захисники харків'ян апелювали на предмет офсайду, але Дмитро Кубряк гол зарахував. 1:0 – підопічні Іващенка заслужено вийшли вперед. Хоча саме до епізоду з голом дійсно є питання – дуже схоже на офсайд. На старті сезону наставник киян Валерій Іващенко неодноразово апелював до суддівства, а тут арбітри у спірній ситуації стали на бік Оболоні.

До кінця тайму рахунок не змінився. Напівмоменти біля обох воріт голами не завершилися. 1:0 на користь Оболоні після 45-ти хвилин.

Старт другої половини пройшов у рівній боротьбі без моментів. Тільки на 57-й хвилині Юсов пробив головою з меж воротарського – вище. Найкращий шанс Металіста 1925 за весь матч. В зустрічній атаці Оболоні забив Тарануха, але пролунав свисток арбітра про офсайд. Стало веселіше – Рибка парирував непростий удар Юсова. А на 60-й хвилині харків'яни залишилися вдесятьох. Курило отримав другу жовту картку за відмашку – як наслідок, вилучення. Антигерой матчу – саме він не витримав офсайдну лінію в моменті з голом, а тепер залишив команду в меншості.

Майже одразу Тарануха міг знімати всі питання, але, обігравши Мозіля, з гострого кута влучив у стійку. А на 80-й хвилині становище гостей стало катастрофічним. Олег Мозіль грубо в'їхав у Тарануху за межами штрафного, отримавши пряму червону картку. Ситуацію ускладнило те, що замін більше не було. Роль Олів'є Жиру в складі Металіста 1925 змушений був виконувати Вадим Червак, який догравав матч у воротах. Мінімум раз він вступив у гру, вибивши м'яч після навісу, а от відбивати удари суперників Черваку не довелося.

За таких умов підопічні Валерія Іващенка довели гру до першої домашньої перемоги в сезоні. Оболонь четвертий матч поспіль зіграла "на нуль", з яких виграла три (з урахуванням тріумфу над Динамо в Кубку України). "Пивовари" набрали 12 очок і піднялися на 10 місце УПЛ. Металіст 1925 знову програв і знову не забив (безгольова серія налічує вже майже 350 хвилин). Підопічні Едмара опустилися на 11 місце, маючи 12 балів.