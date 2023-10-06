Нынешняя ракетная атака россиян по Харькову затронула и футбольный мир. Пострадал клубный офис Металлиста 1925, сообщает Tribuna. Он расположен через дорогу от дома, где погиб 10-летний мальчик. Работники Металлиста 1925 не пострадали, поскольку в это время офис был пуст.

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Преступление россиян также прокомментировал Дмитрий Крыськив. "Центр города и 3 минуты пешком от моего дома. Нет слов, чтобы полностью описать всю ненависть к этим извергам", – написал полузащитник Шахтера в соцсетях.

Напомним, утром 6 октября Россия в очередной раз атаковала Харьков ракетами. В результате попадания в жилищную инфраструктуру пострадало более полусотни человек, сейчас известно о двух погибших (10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка).

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