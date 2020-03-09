Новий провал Реала: Зідан отримав жорсткий вердикт, президент "обрав" нового тренера, найкращий гравець – найбільше лихо

Мадридський Реал повернув Барселоні лідерство після поразки від Бетіса. Іспанські ЗМІ критикують Зідана та знаходять системну проблему в найкращому гравцеві.

Ейфорія після успішного Класіко перетворилась у тотальне розчарування лише за сім днів. Перемігши каталонців, Реал отримав пристойний гандикап у боротьбі за чемпіонство: +2 очки над прямим конкурентом з "goal average" в очних зустрічах і впевненість у власних силах, яка теоретично мала б допомагати у напружених виїзних поєдинках. Однак, "бланкос" вкотре розвалились у найбільш відповідальний момент. Marca справедливо зазначає, що за наявності третьої сили в іспанській першості як Барса, так і Мадрид вже б давненько втратили шанси на титул. Команда Зізу виграла один з чотирьох останніх матчів – неприпустимо як для борця за чемпіонство.

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Дивовижна нестабільність негативно характеризує двох історичних грандів, але Реал значно частіше робить подарунки ворогам з Каталонії. Сельта, Леванте, а зараз – Бетіс. 8 втрачених очок з 12-ти можливих і вічна роль наздоганяючого. Здається, що "бланкос" бояться лідерства. Мадридська преса називає щонайменше три причини севільської ганьби. Не пошкодували навіть "священних корів" з головним тренером, який грається зі складом, наче божевільний алхімік. Натомість головний симптом недуги – найкращий гравець команди.

Zidane: "It was our worst game of the season"



J.21 Getafe 1-0 Real Betis

J.22 Eibar 1-1 Real Betis

J.23 Real Betis 2-3 Barcelona

J.24 Leganés 0-0 Real Betis

J.25 Real Betis 3-3 Mallorca

J.26 Valencia 2-1 Real Betis



J.27 Real Betis 2-1 Real Madrid Eyes pic.twitter.com/9rRM1dtXQL — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) March 9, 2020

Дивне рішення Зізу підкосило команду – фанати та президент втрачають терпець

Напередодні Класіко французький фахівець зустрівся з Флорентіно Пересом, отримавши повний вотум довіри з боку останнього. Президент наразі не розглядає радикальних заходів, але схожі провали змушують його перестраховуватись. Керівництво начебто "зондує" декількох потенційних наставників, включно з Маурісіо Почетттіно. Аргентинець – фаворит керівництва. Зізу віддають належне за пристойний шмат роботи. Він реанімував емоційно спустошений колектив після трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів, виграв Класіко, повернув надії на титули. Але проблема в тому, що такий великий клуб як Мадрид не може жити надіями. Тут вимагають негайних результатів. Звідси – неприховане здивування деякими кадровими рішеннями тренера.

Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Якщо фанати змирились з відстороненням Хамеса або Маріано, які могли б знадобитись на довгій дистанції, то заміна Феде Вальверде у Севільї виявилась шоком для багатьох. "Нам бракувало енергії, контролю і агресії", – пояснював Зідан після програного матчу. Фактично, це було визнанням власної помилки, адже він залишив на лаві запасних гравця, який є мотором команди. Без молодого уругвайця "бланкос" втрачають мобільність і солідність в середній лінії. Кроос і Модріч не володіють колишньою свіжістю, а Васкес втратив магію. Феде зіграв 9 хвилин проти Бетіса, 11 – на Сьюдад де Валенсія. У обох випадках – поразки. Результати не виправдовують ротації Зізу. Фани винесли йому жорсткий вердикт на сторінках видання Marca. Майже 60% опитаних вважають тренера основною причиною біди в Андалусії.

"Найбільший провал в історії"

В Іспанії настільки звикли критикувати трансферний авантюризм Барселони, що рідко віддають належне "косякам" Флорентіно. Йовіч не потрапляє у заявки, Менді бракує майстерності Марсело, а Мілітао демонструє непристойно низький рівень. Саме бразильський центрбек, який підміняв хворого Карвахаля на правому фланзі оборони, потрапив під каток мадридських ЗМІ. "Фекір – 24 млн євро, Мілітао – 50. Французький чарівник не помічав експериментального латераля. Виступ екс-футболіста Порту – велике розчарування. Той, кого називали спадкоємцем Рамоса, перетворюється у найбільший трансферний провал "бланкос", – зазначає AS.

Militao va de mareo en mareo pic.twitter.com/KtKCHNtvGp — Futbolero Resentido (@FutbolResentido) March 8, 2020

Мілітао нечасто підключався до атак, залишав вільні зони, якими насолоджувались гравці Бетіса, зганьбився у персональній дуелі з Фекіром. Чемпіон світу-2018 виставив свого суперника посміховиськом. Бензема на пальцях пояснював бразильцеві, куди бігти та що робити. Прихильники Реала доволі жорстко критикують коштовного новачка у соціальних мережах, мовляв запаморочення на презентації мало б стати тривожним дзвіночком для босів клубу. "Якого біса його не відправили назад першим же літаком", – бідкається "вершковий" юзер у Твіттері. Невпевненість Мілітао позначилась на атакувальному потенціалі усієї команди, адже Лукас Перес був змушений регулярно підчищати за партнером.

no wonder Militao had such a shit game. look who's giving him instructions pic.twitter.com/0PyZZSRhsS — chaymae (@van_gogh_girl) March 8, 2020

Найкращий гравець команди як головний симптом хвороби

Досить оригінальний висновок про негаразди Реала належить одному з редакторів Marca Хосе Кальдерону. Автор вважає, що за нормальних обставин 19-річний бразилець не був би найкращим гравцем мадридського гранда: "Хлопчина виділяється на фоні структурної болячки. Це проблема самої концепції. Вінісіус повинен доповнювати таких майстрів як Модріч, Кроос, Бензема або Рамос, натомість його роблять панацеєю. Так вже склалося, що найкращий момент бразильця – це найгірший момент команди. Ми могли спостерігати за схожою ситуацією в минулому сезоні. Він з'являється тоді, коли штормить усіх інших.

Вінісіус не повинен бути рятівником нинішнього Реала. Це – неправильно. Зідан просто копіює Соларі, який робив ставку на молодого футболіста, бо той візуально виглядав краще за інших. Він – єдиний, хто пропонує щось неординарне. Однак, проблема в тому, що Вінісіус не гарантує голів, кепсько інтерпретує гру, гарячкує, коли потрібно виконати на паузі. Разом з Роналду "бланкос" втратили 50 голів за сезон. Скільки забив бразилець?". Думка, яка підтверджується цифрами. У матчі проти Бетіса вихованець Фламенго продемонстрував величезну інтенсивність... з провальними цифрами. Жодного удару в площину, 2 гострі передачі за 90 хвилин, 50% успішних обіграшів. Мадрид страждає без забивного форварда, а Перес вперто колекціоную перспективну молодь.

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