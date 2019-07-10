toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

Новачку Реала Мілітао стало погано під час представлення – прес-конференцію було перервано

16:37 1889 Читать на русском
Новачку Реала Мілітао стало погано під час представлення – прес-конференцію було перервано
Едер Мілітао разом з Флорентіно Пересом / Реал

Перша прес-конференція Едера Мілітао у статусі гравця Реала пройшла не надто вдало.

Відбулась презентація новачака Реала, 21-річного захисника Едера Мілітао. Під час традиційної прес-конференції бразильцю стало зле.

Мілітао зворушливо попрощався з Порту перед переходом в Реал

Після намагань заспокоїтись, попити води та прийти до тями, Мілітао сказав, що у нього запаморочилась голова і з вибаченнями покинув кімнату для прес-конференцій.

Нагадаємо, 21-річний центрбек у березні цього року підписав з мадридським клубом контракт терміном на 6 років. Орієнтовна сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

blog_ava
Динамо офіційно пояснило відсутність Циганкова у контрольних матчах на зборах
12:19
6381
Теги
Відеоновини Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Едер Мілітао Едер Мілітао
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі
    Англія — 13:103815 Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі
34
сек
БАТЕ
20:00
П'яст Глівіце
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук