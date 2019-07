Новачку Реала Мілітао стало погано під час представлення – прес-конференцію було перервано

Відбулась презентація новачака Реала, 21-річного захисника Едера Мілітао. Під час традиційної прес-конференції бразильцю стало зле.

Мілітао зворушливо попрощався з Порту перед переходом в Реал

Після намагань заспокоїтись, попити води та прийти до тями, Мілітао сказав, що у нього запаморочилась голова і з вибаченнями покинув кімнату для прес-конференцій.

Нагадаємо, 21-річний центрбек у березні цього року підписав з мадридським клубом контракт терміном на 6 років. Орієнтовна сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo