Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Дербі Манчестера не на користь Зінченка, провал Реала та нетипова Серія А – все це в нашому матеріалі.

"Едерсоне, де ти гуляв", – Манчестер Юнайтед знову засмутив сусідів

МЮ вдруге виграв дербі Манчестера в АПЛ 2019/20. Після несподіваної перемоги на Етіхаді підопічні Уле Гуннара Сульшера взяли гору над принциповим опонентом і на Олд Траффорд. Голи Антоні Марсьяля та Скотта Мактоміная дозволили "червоним дияволам" святкувати важливу перемогу та піднятися на 5 місце чемпіонату – потенційно лігочемпіонівську позицію з урахуванням дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: невиразний Зінченко, жахливий Едерсон, тріумф "дияволів" з новим серцем і класом АВБ

Ман Сіті провів чи не найгірший матч сезону – принаймні, за очікуваними голами підопічні Гвардіоли награли лише на 0,62 xG, що є найнижчим показником у всіх змаганнях із квітня минулого року. Відсутність Кевіна де Брюйне боляче вдарила по атакувальному потенціалу команди Олександра Зінченка, який, до слова, провів доволі посередні 75 хвилин.

Хосеп Гвардіола зазнав 7-ї поразки в чемпіонаті – антирекорд у тренерській кар'єрі іспанця. Неабияк посприяв перемозі МЮ голкіпер "містян" Едерсон – бразилець не найкращим чином зіграв у епізоді з першим голом, а другий м'яч голкіперу такого рівня пропускати взагалі неприпустимо. "Сашко, де ти гуляв", – знаменита в Україні цитата 1999-го року цілком підходить до забитого м'яча Мактоміная. Чим думав бразилець у тому епізоді – імовірно, не знає і він сам.

МЮ перед вирішальним відрізком сезону набрав блискучу форму – манкуніанці не програють останні 10 поєдинків в усіх турнірах та цілком можуть замахнутися навіть на топ-3. Лестер дуже невчасно потрапив у круте піке, а від команди Брендана Роджерса МЮ відділяють не такі вже й фантастичні 5 очок (потенційно 8, позаяк "лиси" мають гру в запасі).

Ліверпуль близький до історичного чемпіонства – залишилося два кроки

Команда Юргена Клоппа не без проблем розібралася з Борнмутом, а перемога МЮ над Сіті наблизила Ліверпуль до омріяного титулу. Тепер мерсисайдцям достатньо здобути лише 2 перемоги у 9-ти турах – 6 очок у найближчих матчах з Евертоном та Крістал Пелас гарантують "червоним" дострокове перше місце АПЛ. В такому разі на виїзний поєдинок проти Ман Сіті Ліверпуль вийде у статусі новоспеченого чемпіона Англії.

"Червоні" можуть гарантувати собі титул навіть швидше – якщо Арсенал обіграє Ман Сіті, то команді Клоппа достатньо здолати Евертон у мерсисайдському дербі. Втім, чемпіонство Ліверпуля – це питання часу, нікуди воно від "червоних" вже не подінеться. Зараз всі думки мерсисайдців – про матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Атлетіко, який пройде вже у середу. У ньому Ліверпуль повинен відігрувати виїзні 0:1.

Серед інших поєдинків 29-го туру АПЛ відзначимо розгром Евертона у виконанні Челсі, третю поспіль перемогу Арсенала та чергову втрату очок Тоттенхемом. За втраченими очками "каноніри" вже випереджають свого історичного опонента – боротьба за Лігу чемпіонів лише розпочинається, адже ті ж Шеффілд Юнайтед та Вулверхемптон теж не збираються складати зброю.

Реал сенсаційно поступився та дозволив Барселоні повернути лідерство

27-й тур Прімери ознаменувався черговою зміною лідера. Лише минулого тижня Реал вирвався на перше місце після перемоги в Ель Класіко, але вже в наступному турі знову поступився лідерством. Кривдником підопічних Зідана на Сантьяго Бернабеу став скромний Бетіс, а мадридці провели один із найгірших матчів сезону. Окрім поразки, Реал ще й ризикує втратити Тібо Куртуа, який отримав пошкодження та може пропустити ключовий матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд Хоакіна

Невдачею мадридців скористалася Барселона. Підопічні Кіке Сетьєна вдома мінімально розібралися з Реал Сосьєдадом та знову вирвалися вперед у чемпіонських перегонах. Долю важкого поєдинку на Камп Ноу вирішив єдиний гол Ліонеля Мессі з контроверсійного пенальті, забитий під завісу гри. Аргентинець знову обійшов Кріштіану Роналду у заочній історичній суперечці обох бомбардирів – тепер у Лео 438 голів у топ-5 чемпіонатах Європи. Португалець відстає на один влучний удар. Мессізалежність Барселони знову яскраво проявилася в матчі з непоступливими басками – у мережі вже жартують, що Лео змушений буде тягнути "блаугранас" на власних плечах навіть після завершення кар'єри.

Зауважимо, що серед усіх лідерів чемпіонату лише Барселона взяла 3 очки у 27-му турі. Реал, Севілья, Хетафе, Атлетіко, Реал Сосьєдад, Валенсія та Вільяреал – жодна з цих команд не змогла перемогти. Тому битва за місце в топ-4 привертає серйозну увагу, адже третю та сьому команди таблиці розділяють лише 5 пунктів.

Баварія без розмаху відсвяткувала ювілей, Борусія Д тріумфує в дербі

У 25-му турі Бундесліги Баварія спокійно здолала Аугсбург у регіональному дербі. Днями мюнхенський клуб відсвяткував 120-річний ювілей – з цієї нагоди гравці "ротен" вийшли на поєдинок у спеціальній ретро-формі. Саме гра не порадувала великою кількістю забитих м'ячів – голи Мюллєра та Горецки принесли Баварії перемогу з рахунком 2:0. Це 4-та звитяга поспіль для підопічних Фліка у Бундеслізі. Мюнхенці найбільше забили, найменше пропустили та випереджають найближчого переслідувача на 4 очки. Буденні німецькі реалії.

У дербі Борусій знову сильнішим виявився Дортмунд. Підопічні Люсьєна Фавра на виїзді здолали принципового суперника завдяки голам Азара та Хакімі. Ерлінг Холанд цього разу не забив, натомість записав до свого активу гольову передачу. Дортмундці виграли четвертий матч чемпіонату поспіль та стали головним переслідувачем Баварії – у них друга сходинка та 4-очкове відставання від звичного лідера.

Зауважимо, що Гладбах ніяк не може перервати чорну смугу в дербі. Востаннє "жеребці" відбирали очки у Борусії Д ще у квітні 2015 року – з того часу вже 10 поєдинків поспіль неодмінно виграє Дортмунд.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Вольфсбург, який готується до гри з Шахтарем у Лізі Європи, продовжив безпрограшну серію. Команда Олівера Гласнера розійшлася миром з РБ Лейпциг та продовжує боротися за єврокубкову зону. Востаннє "вовки" програвали ще наприкінці січня, у 8-ми останніх офіційних поєдинках здобули 5 перемог. Матч проти знекровленого травмами Шахтаря пройде вже 12 березня.

Серія А: Ювентус – знову лідер, коронавірус продовжує жахати Італію

Після короткої паузи, пов'язаної з поширенням коронавірусу, відновилися змагання у Серії А. Не факт, що надовго, адже вже у вівторок чемпіонат Італії може бути перерваний майже на місяць через новий спалах небезпечної хвороби.

Зрештою, 5 поєдинків 27-го туру таки були зіграні. Серед них – Дербі Італії між Ювентусом та Інтером, яке завершилося впевненою перемогою чинного чемпіона. Кріштіану Роналду провів 1000-й матч у кар'єрі та дуже хотів відзначитися, але цього вечора героями стали інші. Голи Ремзі та Дибали схилили шальки терезів на користь Юве, а команда Мауріціо Саррі повернула собі лідерство у чемпіонаті. Натомість "нерадзуррі" ризикують випасти з перегонів за Скудетто – неготовність команди боротися за чемпіонство визнав навіть Антоніо Конте.

Варто відзначити абсолютно незвичну картину – порожні трибуни Ювентус Стедіум. Навіть футбол найвищого рівня на порожньому стадіоні виглядає зовсім інакше. На це натякнув і сам Кріштіану Роналду, який перед матчем оригінально привітався з уявними тіфозі. Футбол без уболівальників – абсолютно не той футбол.

Знову розчарував своїх прихильників Мілан, який вдома поступився аутсайдеру Дженоа. Гол Златана Ібрагімовіча не допоміг "россонері" здобути бодай нічию. Вочевидь, звільненням Звоніміра Бобана справа не обмежиться, адже команда Стефано Піолі відстає від зони ЛЧ вже на 12 очок., а Аталанта має ще й поєдинок у запасі.

Ювентус – Інтер: Саррі відчепив претендента на Скудетто, а Дибала затьмарив Роналду, який зі шкіри ліз у 1000-му матчі