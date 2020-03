Новий провал Реала: Зідан отримав жорсткий вердикт, президент "обрав" нового тренера, найкращий гравець – найбільше лихо

Ейфорія після успішного Класіко перетворилась у тотальне розчарування лише за сім днів. Перемігши каталонців, Реал отримав пристойний гандикап у боротьбі за чемпіонство: +2 очки над прямим конкурентом з "goal average" в очних зустрічах і впевненість у власних силах, яка теоретично мала б допомагати у напружених виїзних поєдинках. Однак, "бланкос" вкотре розвалились у найбільш відповідальний момент. Marca справедливо зазначає, що за наявності третьої сили в іспанській першості як Барса, так і Мадрид вже б давненько втратили шанси на титул. Команда Зізу виграла один з чотирьох останніх матчів – неприпустимо як для борця за чемпіонство.

Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд Хоакіна

Дивовижна нестабільність негативно характеризує двох історичних грандів, але Реал значно частіше робить подарунки ворогам з Каталонії. Сельта, Леванте, а зараз – Бетіс. 8 втрачених очок з 12-ти можливих і вічна роль наздоганяючого. Здається, що "бланкос" бояться лідерства. Мадридська преса називає щонайменше три причини севільської ганьби. Не пошкодували навіть "священних корів" з головним тренером, який грається зі складом, наче божевільний алхімік. Натомість головний симптом недуги – найкращий гравець команди.

Дивне рішення Зізу підкосило команду – фанати та президент втрачають терпець

Напередодні Класіко французький фахівець зустрівся з Флорентіно Пересом, отримавши повний вотум довіри з боку останнього. Президент наразі не розглядає радикальних заходів, але схожі провали змушують його перестраховуватись. Керівництво начебто "зондує" декількох потенційних наставників, включно з Маурісіо Почеттіно. Аргентинець – фаворит керівництва. Зізу віддають належне за пристойний шмат роботи. Він реанімував емоційно спустошений колектив після трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів, виграв Класіко, повернув надії на титули. Але проблема в тому, що такий великий клуб як Мадрид не може жити надіями. Тут вимагають негайних результатів. Звідси – неприховане здивування деякими кадровими рішеннями тренера.

Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Якщо фанати змирились з відстороненням Хамеса або Маріано, які могли б знадобитись на довгій дистанції, то заміна Феде Вальверде у Севільї виявилась шоком для багатьох. "Нам бракувало енергії, контролю і агресії", – пояснював Зідан після програного матчу. Фактично, це було визнанням власної помилки, адже він залишив на лаві запасних гравця, який є мотором команди. Без молодого уругвайця "бланкос" втрачають мобільність і солідність в середній лінії. Кроос і Модріч не володіють колишньою свіжістю, а Васкес втратив магію. Феде зіграв 9 хвилин проти Бетіса, 11 – на Сьюдад де Валенсія. У обох випадках – поразки. Результати не виправдовують ротації Зізу. Фани винесли йому жорсткий вердикт на сторінках видання Marca. Майже 60% опитаних вважають тренера основною причиною біди в Андалусії.

"Найбільший провал в історії"

В Іспанії настільки звикли критикувати трансферний авантюризм Барселони, що рідко віддають належне "косякам" Флорентіно. Йовіч не потрапляє у заявки, Менді бракує майстерності Марсело, а Мілітао демонструє непристойно низький рівень. Саме бразильський центрбек, який підміняв хворого Карвахаля на правому фланзі оборони, потрапив під каток мадридських ЗМІ. "Фекір – 24 млн євро, Мілітао – 50. Французький чарівник не помічав експериментального латераля. Виступ екс-футболіста Порту – велике розчарування. Той, кого називали спадкоємцем Рамоса, перетворюється у найбільший трансферний провал "бланкос", – зазначає AS.

Мілітао нечасто підключався до атак, залишав вільні зони, якими насолоджувались гравці Бетіса, зганьбився у персональній дуелі з Фекіром. Чемпіон світу-2018 виставив свого суперника посміховиськом. Бензема на пальцях пояснював бразильцеві, куди бігти та що робити. Прихильники Реала доволі жорстко критикують коштовного новачка у соціальних мережах, мовляв запаморочення на презентації мало б стати тривожним дзвіночком для босів клубу. "Якого біса його не відправили назад першим же літаком", – бідкається "вершковий" юзер у Твіттері. Невпевненість Мілітао позначилась на атакувальному потенціалі усієї команди, адже Лукас Перес був змушений регулярно підчищати за партнером.

