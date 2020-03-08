Реал зазнав сенсаційної поразки від Бетіса і втратив лідерство у Ла Лізі

Матч 27-го туру чемпіонату Іспанії між Бетісом та Реалом подарував Європі сенсацію.

Для мадридців поєдинок проти Бетіса мав дуже важливе значення, адже після перемоги Барселони над Сосьєдадом вони знову опустилися на другу сходинку в турнірній таблиці. Тільки звитяга на Беніто Вільямарін могла повернути "вершкових" на вершину, тож Зідан виставив максимально бойовий склад. Несподіванками стали поява Мілітао в основі, Вальверде в запасі та відсутність Карвахаля у заявці. Головний тренер "вердібланкос" – Рубі – прогнозовано кинув у бій всіх лідерів.

Матч розпочався у невисокому темпі й без небезпечних моментів. Реал у першій третині першого тайму намагався встановити контроль над м'ячем, а Бетіс старався підчатувати іменитого суперника на помилці – і не можна сказати, що команди нормально виконували своє завдання. Перший гострий епізод стався аж на 16-й хвилині, коли Вінісіус отримав м'яч на лівому краю штрафного, хитнув Емерсона та пробив повз ближню стійку. В наступні десять хвилин цей удар стане єдиним цікавим епізодом.

В середині тайму Бетіс непомітно звів гру до жорсткої боротьби, в якій Реал поступово втрачав ініціативу. Андалусійці били і чужих, і своїх (Морено заїхав шипами в Гуардадо), але мадридці помилялися частіше. На 28-й хвилині це призвело до подачі зі штрафного та відскоку від Рамоса з Каземіро на Бартру – Марк отримав можливість пробити головою з шести метрів, але спрямував м'яч значно вище воріт!

Несподівано, після цього моменту у головах футболістів щось перемкнуло, і Бетіс видав ударну десятихвилинку. На 32-й хвилині з-за меж штрафного стріляв Хоакін (Рамос заблокував), а на 36-й двічі з близької дистанції бив Фекір – зльоту в ближню дев'ятку (Куртуа парирував) та на трибуни. На 39-й в карний майданчик вривався Хоакін, удар якого заблокував Каземіро.

За хвилину по цьому бразилець разом зі своїм капітаном стане антигероєм: після розіграшу корнера Фекір прийняв м'яч перед штрафним, пішов уперед і зіткнувся з Рамосом; і андалусійці, і мадридці зупинилися, почавши апелювати до арбітра (особливо активним був Каземіро) – крім Сіднея, який підхопив "круглого" на правому краю і з усієї сили вистрілив у ближню дев'ятку. 1:0!

Здавалося, що за п'ять останніх хвилин першого тайму куражному Бетісу буде до снаги стримати хаотичні атаки шокованого Мадрида. Так воно й сталося, ось тільки арбітр додав ще дв хвилини. За цей час Марсело встиг увійти в штрафний та отримати по ногах від Сіднея, заробивши пенальті – Бензема впевнено його реалізував. 1:1! Саме з цим рахунком команди і пішли на відпочинок.

На старті другого тайму очікувався шалений тиск Реала, який, взагалі-то, віддавав Барселоні лідерство у турнірній таблиці, але активнішими залишалися "вердібланкос". Господарі провели кілька перспективних атак з не дуже гострими ударами, а на 55-й хвилині дивом не забили другий гол. Підвів Хоакін: Фекір класною передачею з глибини з-під Марсело розігнав контратаку 2-в-1, в якій Каналес вивів Хоакіна віч-на-віч з Куртуа – капітан Бетіса обійшов Тібо, але замість удару в порожні ворота виконав простріл! Модріч вибив його. Розлючений Зідан одразу ж зняв Марсело з гри.

Перестановки Зізу подіяли. Вже на 60-х хвилинах Реал вирівняв хід зустрічі, а на 72-й ледь не забив другий гол – потужний постріл Модріча з дистанції парирував Роблес, а Менді, який спіймав відскок у штрафному, одраз ж пробив у поперечину. Бетіс натяк зрозумів, огризнувшись супермоментом на 76-й хвилині: Фекір увірвався на лівий край карного майданчика та віддав передачу на Каналеса, а той скинув м'яч під удар Гуардадо метрів з 24-х – "круглий" пролетів у сантиметрах від каркасу воріт! Ще за дві хвилини Емерсон стріляв з дистанції, але вийшло занадто високо.

Зрештою, привози Реала довели команду Зізу "до ручки". На 82-й хвилині Гуардадо перехопив поперечну передачу Бензема на Рамоса й викотив пас на Тельйо, а той вивалився сам на сам з Куртуа й пробив у правий нижній кут – 2:1!

Після цього команди обмінялися двома атаками з вриванням у штрафний, падіннями та вимогами призначити пенальті, але арбітр мовчав. Реал же пішов на фінальний штурм, завдавши три удари головою у виконанні Васкеса, Маріано Діаса та Каземіро – всі були неточними та слабенькими. Також у штрафний пройшло кілька небезпечних прострілів, а на 90+4-й хвилині Вінісіус вистрілив з дистанції вище воріт! Вже на останній секунді Бензема пробив метрів з 25-ти – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки! Бетіс стояв насмерть і вистояв. Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу андалусійців.

Таким чином, Реал залишився з 56 очками й опустився на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Барселона випереджає "бланкос" на один заліковий бал. Бетіс з 36 пунктами піднявся на дванадцяту сходинку.