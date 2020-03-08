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Реал зазнав сенсаційної поразки від Бетіса і втратив лідерство у Ла Лізі

8 березня 23:59 858 Читать на русском
Реал зазнав сенсаційної поразки від Бетіса і втратив лідерство у Ла Лізі
Бетіс – Реал Мадрид: звіт на матч Ла Ліги

Матч 27-го туру чемпіонату Іспанії між Бетісом та Реалом подарував Європі сенсацію.

40’ Сідней
82’ Крістіан Тельйо
 
Карім Бензема 45+3’
40’ Сідней
45+3’ Карім Бензема
82’ Крістіан Тельйо

Для мадридців поєдинок проти Бетіса мав дуже важливе значення, адже після перемоги Барселони над Сосьєдадом вони знову опустилися на другу сходинку в турнірній таблиці. Тільки звитяга на Беніто Вільямарін могла повернути "вершкових" на вершину, тож Зідан виставив максимально бойовий склад. Несподіванками стали поява Мілітао в основі, Вальверде в запасі та відсутність Карвахаля у заявці. Головний тренер "вердібланкос" – Рубі – прогнозовано кинув у бій всіх лідерів.

Матч розпочався у невисокому темпі й без небезпечних моментів. Реал у першій третині першого тайму намагався встановити контроль над м'ячем, а Бетіс старався підчатувати іменитого суперника на помилці – і не можна сказати, що команди нормально виконували своє завдання. Перший гострий епізод стався аж на 16-й хвилині, коли Вінісіус отримав м'яч на лівому краю штрафного, хитнув Емерсона та пробив повз ближню стійку. В наступні десять хвилин цей удар стане єдиним цікавим епізодом.

В середині тайму Бетіс непомітно звів гру до жорсткої боротьби, в якій Реал поступово втрачав ініціативу. Андалусійці били і чужих, і своїх (Морено заїхав шипами в Гуардадо), але мадридці помилялися частіше. На 28-й хвилині це призвело до подачі зі штрафного та відскоку від Рамоса з Каземіро на Бартру – Марк отримав можливість пробити головою з шести метрів, але спрямував м'яч значно вище воріт!

Несподівано, після цього моменту у головах футболістів щось перемкнуло, і Бетіс видав ударну десятихвилинку. На 32-й хвилині з-за меж штрафного стріляв Хоакін (Рамос заблокував), а на 36-й двічі з близької дистанції бив Фекір – зльоту в ближню дев'ятку (Куртуа парирував) та на трибуни. На 39-й в карний майданчик вривався Хоакін, удар якого заблокував Каземіро.

За хвилину по цьому бразилець разом зі своїм капітаном стане антигероєм: після розіграшу корнера Фекір прийняв м'яч перед штрафним, пішов уперед і зіткнувся з Рамосом; і андалусійці, і мадридці зупинилися, почавши апелювати до арбітра (особливо активним був Каземіро) – крім Сіднея, який підхопив "круглого" на правому краю і з усієї сили вистрілив у ближню дев'ятку. 1:0!

Здавалося, що за п'ять останніх хвилин першого тайму куражному Бетісу буде до снаги стримати хаотичні атаки шокованого Мадрида. Так воно й сталося, ось тільки арбітр додав ще дв хвилини. За цей час Марсело встиг увійти в штрафний та отримати по ногах від Сіднея, заробивши пенальті – Бензема впевнено його реалізував. 1:1! Саме з цим рахунком команди і пішли на відпочинок.

На старті другого тайму очікувався шалений тиск Реала, який, взагалі-то, віддавав Барселоні лідерство у турнірній таблиці, але активнішими залишалися "вердібланкос". Господарі провели кілька перспективних атак з не дуже гострими ударами, а на 55-й хвилині дивом не забили другий гол. Підвів Хоакін: Фекір класною передачею з глибини з-під Марсело розігнав контратаку 2-в-1, в якій Каналес вивів Хоакіна віч-на-віч з Куртуа – капітан Бетіса обійшов Тібо, але замість удару в порожні ворота виконав простріл! Модріч вибив його. Розлючений Зідан одразу ж зняв Марсело з гри.

Перестановки Зізу подіяли. Вже на 60-х хвилинах Реал вирівняв хід зустрічі, а на 72-й ледь не забив другий гол – потужний постріл Модріча з дистанції парирував Роблес, а Менді, який спіймав відскок у штрафному, одраз ж пробив у поперечину. Бетіс натяк зрозумів, огризнувшись супермоментом на 76-й хвилині: Фекір увірвався на лівий край карного майданчика та віддав передачу на Каналеса, а той скинув м'яч під удар Гуардадо метрів з 24-х – "круглий" пролетів у сантиметрах від каркасу воріт! Ще за дві хвилини Емерсон стріляв з дистанції, але вийшло занадто високо.

Зрештою, привози Реала довели команду Зізу "до ручки". На 82-й хвилині Гуардадо перехопив поперечну передачу Бензема на Рамоса й викотив пас на Тельйо, а той вивалився сам на сам з Куртуа й пробив у правий нижній кут – 2:1!

Після цього команди обмінялися двома атаками з вриванням у штрафний, падіннями та вимогами призначити пенальті, але арбітр мовчав. Реал же пішов на фінальний штурм, завдавши три удари головою у виконанні Васкеса, Маріано Діаса та Каземіро – всі були неточними та слабенькими. Також у штрафний пройшло кілька небезпечних прострілів, а на 90+4-й хвилині Вінісіус вистрілив з дистанції вище воріт! Вже на останній секунді Бензема пробив метрів з 25-ти – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки! Бетіс стояв насмерть і вистояв. Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу андалусійців.

Таким чином, Реал залишився з 56 очками й опустився на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Барселона випереджає "бланкос" на один заліковий бал. Бетіс з 36 пунктами піднявся на дванадцяту сходинку.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Бетіс Бетіс Бетіс - Реал Мадрид
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