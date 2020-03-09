Несподівана поразка команди Зідана у відеоогляді матчу Бетіс – Реал – 2:1

Бетіс здолав мадридський Реал (2:1) в рамках 27 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Бетіс – Реал.

Команди обмінялися голами під завісу першого тайму. Центрбек Бетіса Сідней спочатку потужно пробив у ближню дев'ятку воріт Куртуа, а потім "привіз" пенальті – Бензема не пробачив.

Реал зазнав сенсаційної поразки від Бетіса і втратив лідерство у Ла Лізі

Реал так і не зміг дотиснути "огірків" після перерви, натомість пропустив на 82-й хвилині. Крістіана Тельйо вивели на рандеву з Куртуа, і екс-гравець Барселони не схибив – 2:1.