Титулованный тренер после отказа Милана получил шанс снова трудоустроиться в АПЛ
Хулен Лопетеги может стать главным тренером Вест Хэма со следующего сезона.
По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, 57-летний испанец согласовал условия личного контракта с "молотобойцами" и готов финализировать детали сотрудничества и подписать контракт уже в ближайшее время.
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Лопетеги, который известен своей работой с Реалом, Севильей, Порту и сборной Испании, может заменить на посту Дэвида Мойеса.
Последним местом работы Лопетеги был Вулверхэмптон, из которого его уволили перед началом нынешнего сезона из-за конфликта с руководством.
Важно отметить, что в сезоне 2019/20 Хулен Лопетеги вместе с Севильей одержал победу в Лиге Европы.
К слову, Лопетеги был одним из основных кандидатов на пост главного тренера Милана, но "россонери" отказались от его кандидатуры под давлением болельщиков.
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