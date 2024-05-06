Хулен Лопетеги может стать главным тренером Вест Хэма со следующего сезона.

Хулен Лопетеги и Дэвид Мойес / Фото из соцсетей

По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, 57-летний испанец согласовал условия личного контракта с "молотобойцами" и готов финализировать детали сотрудничества и подписать контракт уже в ближайшее время.

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Лопетеги, который известен своей работой с Реалом, Севильей, Порту и сборной Испании, может заменить на посту Дэвида Мойеса.

Последним местом работы Лопетеги был Вулверхэмптон, из которого его уволили перед началом нынешнего сезона из-за конфликта с руководством.

Важно отметить, что в сезоне 2019/20 Хулен Лопетеги вместе с Севильей одержал победу в Лиге Европы.

К слову, Лопетеги был одним из основных кандидатов на пост главного тренера Милана, но "россонери" отказались от его кандидатуры под давлением болельщиков.

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