Вингер Шахтера Давид Нерес продолжает думать о своем будущем. Он, как и все легионеры "горняков", был вынужден покинуть Украину из-за войны.

Сан-Паулу серьезно заинтересован в услугах бразильца. Но сам Нерес не очень хочет возвращаться на родину и стремится остаться в Европе. На это влияют два фактора, сообщает Goal .

Шахтер одобрил аренду Педриньо до конца года – испуганный хавбек рассматривает только одно направление продолжения карьеры.

Во-первых, Давид убежден, что на Старом континенте уровень футбола выше, чем в бразильской Серии А. Во-вторых, больше здесь и заработок. 25-летний игрок ожидает получить в Европе более заманчивое предложение. Именно финансовый вопрос почти поставил крест на переходе в Сан-Паулу.

Шахтер, в свою очередь, не против до завершения войны отпустить Нереса, которого приобрел только в январе. Поспособствует этому принятое накануне решение о приостановлении контрактов легионеров из чемпионата Украины. Согласно ему, иностранный футболист становится свободным агентом и может играть за любой другой клуб до июня 2022 года, после чего возвращается в команду, с которой имеет действующее соглашение.