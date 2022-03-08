"Горняки" согласились рассмотреть аренду Педринью до конца 2022 года, утверждает ESPN.

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Главным претендентом на 23-летнего хавбека считается родной Коринтианс, однако Сан-Паулу и Палмейрас также не прочь "поживиться". В будущем Шахтер готов договариваться и о полноценном трансфере, хотя бразильцы вряд ли смогут предложить 18 млн евро, которые дончане платили Бенфике. Сам Педриньо стремится играть исключительно на родине, чтобы психологически отойти от неприятностей, которые он пережил в Украине на протяжении последних дней.

Напомним, Шахтер подписал бразильца только летом 2021 года. Педриньо провел за "горняков" 19 матчей, в которых оформил 4 гола и 3 ассиста.

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