Как сообщалось ранее, сразу два бразильских клуба рассматривают возможность подписать форварда Шахтера Давида Нереса. И если Фламенго пока лишь наблюдает за ситуацией вокруг нападающего, то Сан-Паулу уже вступил в переговоры с футболистом.

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Однако, по информации UOL Esporte, переход Нереса в лагерь "трехцветных" оказался на грани срыва – клуб сможет подписать игрока только при условии, что тот откажется от значительной части своей зарплаты. Отмечается, что Сан-Паулу также придется потратить большую сумму на услуги посредников.

Напомним, Нерес перешел в Шахтер в январе 2022-го из Аякса за 12 млн евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2026 года. Футболист пока не сыграл за Шахтер в официальных матчах, но с 4-мя голами стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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