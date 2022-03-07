Международная федерация футбола приняла решение относительно иностранных игроков и тренеров из первенств Украины и России. Все из-за нападения на наше государство.

Все контракты иностранных футболистов и специалистов с клубами, входящими в УАФ, приостановлены до 30 июня 2022 года, информирует официальный сайт ФИФА . Решение было принято после консультаций с УЕФА и другими руководящими футбольными организациями.

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Соответствующее постановление означает, что сейчас любой легионер из Украины может беспрепятственно и без юридических последствий уйти в другую команду, но летом будет должен вернуться в клуб, с которым имеет действующий контракт. Решение о приостановлении действия соглашения недействительно, если стороны официально договорились о расторжении сотрудничества или трансфере/аренде.

Постановление ФИФА распространяется и на чемпионат оккупантов, за поребриком оно вступит в силу 10 марта. После одностороннего прекращения сотрудничества иностранные футболисты и тренеры становятся свободными агентами и могут найти новое место трудоустройства до 7 апреля включительно. Это касается Украины и России.

Ранее ФИФА и УЕФА официально выбросили национальную сборную и клубы захватчиков из всех турниров под своей эгидой.