“Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но и они тоже. Поэтому, на мой взгляд, результат хороший.

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Мы много бегали, но это необходимость в такой игре. Вам нужно заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам нужно сейчас, – ничья в ответном матче, хотя мы хотим победить и на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество, это хорошая возможность для нас", – цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

Ответный матч в Париже состоится 7 мая. Напомним, последний раз Боруссия играла в финале ЛЧ 11 лет назад, когда уступила Баварии как раз на Уэмбли. Полное повторение этой пары вполне возможно, ведь Мюнхен в параллельном полуфинале борется с Реалом.

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