Вінгер Шахтаря Давід Нерес продовжує думати щодо свого майбутнього. Він, як і всі легіонери "гірників", був змушений покинути Україну через війну.

Сан-Паулу серйозно зацікавлений у послугах бразильця. Але сам Нерес не надто хоче повертатись на батьківщину і прагне залишитись у Європі. На це впливають два фактори, повідомляє Goal.

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По-перше, Давід переконаний, що на Старому континенті рівень футболу є вищим, ніж у бразильській Серії А. По-друге, більший тут і заробіток. 25-річний гравець очікує отримати в Європі більш привабливу пропозицію. Саме фінансове питання майже поставило хрест на переході в Сан-Паулу.

Шахтар, своєю чергою, не проти до завершення війни відпустити Нереса, якого придбав лише в січні. Посприяє цьому ухвалене напередодні рішення про призупинення контрактів легіонерів з чемпіонату України. Згідно з ним, іноземний футболіст стає вільним агентом і може грати за будь-який інший клуб до червня 2022 року, після чого повертається в команду, з якою має чинну угоду.

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