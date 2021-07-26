Ассистент главного тренера СК Днепр-1 Юрий Беньо отвечал на вопросы журналистов вместо Игора Йовичевича, который получил удаление в матче против Ворсклы (2:2).

"В Полтаве матчи всегда так складываются. Мы второй раз подряд здесь заканчиваем в меньшинстве. Первая игра чемпионата за полтора месяца – все соскучились. Ну и обе команды не хотели уступать, много единоборств. За это мы и любим футбол!

Голы из очевидных офсайдов и красивый "самострел" Сватка в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 2:2

Напряжение поединка и некоторые решения рефери привели к удалению. Понятно, что эмоции были у всех. Сложный матч, дважды отыгрались, могли забить третий мяч, искали счастья у чужих ворот. Тренерский штаб доволен всеми игроками", – заявил Беньо в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, что днепряне полчаса провели в меньшинстве, но и сами отыгрались благодаря голу Довбика с заметным офсайдом.

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал скандальную ничью с Ворсклой – Довбик оформил дубль, Йовичевич получил удаление