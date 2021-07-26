Поединок между Ворсклой и СК Днепр-1 в Полтаве закрывал программу 1-го тура УПЛ 2021/22 (если не вспоминать о перенесенном на август матче между Динамо и Минаем). Встреча вызвала большой интерес со стороны первых персон УАФ – в VIP-ложе были замечены Андрей Павелко, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Евгений Протасов. К сожалению, поддержать полтавчан в первой домашке в чемпионате собралось всего 2-3 тысячи обычных фанов, но они компенсировали этот минус громкой поддержкой и большим количеством атрибутики.

Ворскла начала продажу билетов на первый домашний матч в Лиге конференций – известны цены

Для ворсклян этот поединок был вторым в сезоне – три дня назад команда дебютировала в Лиге конференций, расписав ничью с КуПСом в Финляндии. На сегодняшний матч Юрий Максимов не стал серьезно обновлять состав, ограничившись ротацией на позиции центрбека. Вместо Бондаренко наставник хозяев бросил в бой Тамма.

Игор Йовичевич, в свою очередь, сумел удивить, выставив схему 3-4-3 и выпустив сразу пятерых новичков. Позицию центрбеков заняли Логинов, Сваток и Адамюк, а дисквалифицированного Игнатенко в опорной зоне заменил Джурасек. В тройке нападающих вместе с Довбиком расположились Русин и Чуже. Позиции латералей закрыли Лучкевич и Никита Кравченко, а в воротах расположился Паст.

Первый тайм оказался очень интересным и динамичным. Ворскла стартовала в нем гораздо увереннее, регулярно перехватывая мяч в средней линии и убегая в быстрые контратаки по флангам. У СК Днепр-1 слабо держался мяч, однако это еще полбеды. Настоящие проблемы начались на 6-й минуте, когда полтавчане забили неожиданный красивый гол: Степанюк получил скидку от Тилля и мощно пробил с правого угла штрафной – мяч полетел по центру, однако Паст потерял ворота, улетев в ближний угол. 1:0. Есть первый вратарский ляп в сезоне!

СК Днепр-1 огрызнулся легким ударом Русина метров с 20-ти (Ризнык спокойно взял его), а вот Ворскла через 8 минут после первого гола едва не забила второй. Опять не обошлось без участия Паста: Пуцлин с дальней дистанции неожиданно выстрелил в правую девятку, а голкипер парировал – впрочем, мяч от его ладоней едва не залетел в ворота.

После этого игра несколько успокоилась, но у днепровцев и в середине первого тайма ничего не получалось. Большое количество брака, отсутствие интересных решений в последней трети и ноль моментов при явном преимуществе Ворсклы в работе с мячом так тревожили Йовичевича, что он достал телефон и начал о чем-то совещаться с помощниками. До 30-х минут у "спортклубовцев" была только одна явная возможность сравнять счет – это Адамюк замкнул подачу с углового. "Круглый" пролетел в нескольких метрах от дальней стойки.

В последней трети первого тайма игра раскрылась. Гости сумели подстроиться к футболу ворсклян, чему в немалой степени способствовали хорошие перемещения Джурасека между линиями и заход латералей в центр – впрочем, полтавчане все равно выглядели солиднее, а ошибок у днепровцев хватало. Как следствие, болельщики наблюдали за качелями, в которых пошли очень хорошие моменты.

Так, на 31-й минуте СК Днепр-1 раскатал контратаку, в завершении которой Кравченко вырезал шикарный прострел под выход Довбика лицом к лицу. Артем нанес удар, но попал прямо в Ризныка. Уже через минуту забивать могла Ворскла – это Кане на дриблинге ворвался на правый край штрафной, хитро пробил в ближний угол. Паст парировал! На 42-й он же спас гостей после классного выстрела Тилля с линии штрафной. Днепровцы огрызались контрвыпадами без завершения. Наконец, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе ворсклян.

На старте второго тайма содержание игры не менялось. У СК Днепр-1 было врывание Довбика на правый край штрафной с очень неточным ударом, а Ворскла провела несколько перспективных атак и стандартов. В этот период в глаза бросалось большое количество нарушений на поле, причем со стороны гостей грубости было больше – до 53-й минуты Логинов и Когут уже успели сесть на желтые карточки, а в одном из эпизодов Пердута упал в штрафной после очень неоднозначного стыка. В конце концов, днепровцы доигрались – на 57-й Логинов пошел в подкат против Кане, заработав вторую желтую. Фол, кстати, оказался сомнительным – на повторах показалось, что Ибрагим начал падать еще до контакта с ногой. Так или иначе, СК Днепр-1 остался в меньшинстве.

Игор Йовичевич сразу же провел двойную замену, вместо Когута и Русина бросив в бой Ди Франко и Назаренко. Казалось, что сейчас Ворскла прижмет соперника, однако уже на 59-й минуте гости сравняли счет! Гол привез Пердута, который на собственной трети поля потерял мяч под давлением Джурасека. Хорват сразу перевел мяч на Чуже, а тот в касание выполнил передачу на линию штрафной – Довбик же оттуда выстрелил в дальний угол. Без шансов для Ризныка. 1:1!

Теперь уже Юрий Максимов вынужден был проводить замены. Вместо Тилля, Степанюка и Кане коуч полтавчан выпустил Вакулу, Челядина и Луизао, однако перехватить инициативу ворсклянам не удавалось. Более того – на 65-й минуте СК Днепр-1 едва второй гол не забил, поймав хозяев на контратаке. В ее завершении Назаренко закрутил мяч метров с 20-ти под дальнюю штангу, но Александру немного не хватило точности.

Гости в середине второго тайма выглядели очень солидно, но именно в этот период они пропустили второй гол. И снова не обошлось без курьеза: Вакуленко получил заброс из глубины на правый край штрафной, а Сваток, прикрыв от него мяч, решил выбить его – впрочем, центрбэк только перебросил Паста, забив в собственные ворота. 2:1! Правда, в начале атаки были вопросы офсайда, но VAR в первых турах не работает.

Казалось, что теперь уже Ворскла не упустит своего. У СК Днепр-1 на это было свое мнение: уже на 71-й минуте Чуже замкнул подачу с углового (неточно), а на 72-й гости сравняли счет в результате ошибки Ризныка при выносе – Назаренко подхватил мяч и вывел Довбика практически один на один. Артем легко переиграл голкипера. 2:2!

Всё бы ничего, но этот гол точно нельзя было засчитывать. Довбик находился в гигантском офсайде.

В следующие 10 минут команды перестали заострять, если не вспоминать о простеньком дальнем ударе Пешича в руки Паста. Общая динамика, однако, оставалась очень высокой, а нерв чувствовался даже через телевизионную картинку. Юрий Максимов точно не собирался соглашаться на ничью, выпустив на 80-й минуте нападающего Кравчука, в то время как Йовичевич укрепил опорную зону Батаговым.

В эндшпиле встречи Ворскла была очень близка к тому, чтобы вырвать победу.В этом им мог помочь Паст, который на 86-й минуте вышел за пределы штрафной на перехват – Евгений выбил мяч, но попал в своего же партнера. Пешич оказался на отскоке, но в той куче-малой пробить по пустым воротам ему не дали. Еще через две минуты отличиться мог Пуцлин, который получил мяч в центре штрафной и выстрелил с рикошетом – мимо ближней штанги! Обе команды в этот период так завелись, что на 90-й минуте произошло столкновение, в котором удаление получил Игор Йовичевич.

Арбитр добавил к основному времени семь минут. Ворскла летела вперед , но на 90 + 3-й едва не попала в плен в результате врывания Назаренко на правый край штрафной. Быть бы голу, если бы при ударе у Александра не поехала нога. Наказание за расточительность могло прилететь практически сразу – это Луизао выстрелил с лету метров с 12-ти в ближний угол. Паст спас СК Днепр-1.

После этого полтавчане провели еще несколько атак с ударами, но вырвать победу команде так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью!

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