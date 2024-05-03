Экс-наставник Марселя, Валенсии и Милана Дженнаро Гаттузо может вскоре вернуться к работе.

Итальянского специалиста в феврале 2024 года уволили с должности наставника Марселя после ничьи с Шахтером (2:2) в Лиге Европы. С тех пор Дженнаро Гаттузо находится в вынужденном отпуске.

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Как сообщает Фабрицио Романо, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение 46-летнему итальянцу. Также Гаттузо входит в короткий список на должность тренера Торино.

Напомним, экс-тренер Марселя ранее работал с Миланом, Наполи и Валенсией. В сезоне 2019/20 неаполитанцы под руководством Гаттузо добыли Кубок Италии.

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