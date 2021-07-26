Ворскла вышла вперед на 7 минуте благодаря дальнему удара Степанюка. Есть вопрос к голкиперу днепрян Евгению Пасту, ведь мяч летел близко к центру ворот. Во втором тайме команда Йовичевича еще и осталась в меньшинстве. Капитан Логинов второй раз опасно сыграл прямой ногой и был наказан второй желтой карточкой.

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал боевую ничью с Ворсклой – Довбик оформил дубль, Йовичевич получил удаление

Парадоксально, но вскоре СК Днепр-1 отыгрался. Довбик убрал ветерана Яворского и мощно пробил под штангу. Ворскла вернула преимущество не без помощи нового капитана соперника – Сватка. Центрбек днепрян не понял Паста и эффектно забросил мяч в собственные ворота. Правда, в течение атаки было подозрение на офсайд у игрока полтавчан. Бригада арбитров решила компенсировать эту несправедливость. Довбик оформил дубль, спася очко для своей команды. Правда, есть один нюанс – в момент передачи форвард находился в огромном офсайде, который судьи также проигнорировали.