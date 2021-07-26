Асистент головного тренера СК Дніпро-1 Юрій Беньо відповідав на питання журналістів замість Ігора Йовічевіча, який отримав вилучення у матчі проти Ворскли (2:2).

"У Полтаві матчі завжди так складаються. Ми вдруге поспіль тут закінчуємо в меншості. Перша гра чемпіонату за півтора місяці – всі скучили. Ну і обидві команди не хотіли поступатися, багато єдиноборств. За це ми і любимо футбол!

Голи з очевидних офсайдів і красивий "самостріл" Сватка у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:2

Напруга поєдинку і деякі рішення рефері призвели до вилучення. Зрозуміло, що емоції були у всіх. Складний матч, двічі відігралися, могли забити третій м'яч, шукали щастя біля чужих воріт. Тренерський штаб задоволений усіма гравцями", – заявив Беньо у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, що дніпряни півгодини провели у меншості, але й самі відігралися завдяки голу Довбика з помітним офсайдом.

СК Дніпро-1 у меншості розписав скандальну нічию з Ворсклою – Довбик оформив дубль, Йовічевіч отримав вилучення