"Мы слышим, что клубы, против которых мы играем, стимулируются Шахтером. Если честно, даже ко мне лично обращались и к Русолу, в частности клубы, которые будут играть с Шахтером.

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Но я могу дать 100-процентную гарантию, что мы еще ни разу ни одного клуба не стимулировали. Возможно, мы применим это, если подойдем к последнему туру в близких друг к другу показателях с Шахтером. "Горняки" будут иметь игру с Ворсклой на выезде. Я не исключаю, что прибегнем к такому методу.

Но то, что мы ни разу никого не стимулировали, – это точно. Хотя некоторые клубы из нижней части турнирной таблицы обращались к нам с такими предложениями, мол, простимулируйте нас. На что мы отвечали: "Смотрите на ваши набранные очки. Куда вас еще дальше стимулировать, если вам самим надо выживать?" – сказал Фридман в интервью FanDay.

Напомним, в СМИ развернулась настоящая информационная война из-за проблемы стимулирования: сначала этот вопрос поднял Виктор Вацко, а впоследствии Игорь Цыганык даже озвучил примерные суммы финансовых "подогревов" команд.

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