"То, что будет происходить в последних тура УПЛ, это будет что-то удивительно непонятное. Я об этом говорил с 5-го тура, когда начались первые переносы матчей. Когда команды начали ездить во Львов играть матчи с Шахтером, когда начали переноситься поединки на другие даты. Когда УПЛ отошла в сторону и на все вопросы отвечала: "Мы здесь ни при чем".

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Идет борьба за Лигу чемпионов, за 40 миллионов евро. И эти все переносы – это не просто так. Я хочу, чтобы у всех были одинаковые условия. Я тоже не понял, когда Львов согласился дважды сыграть на Арене Львов. С СК Днепр-1 и Динамо играем на Скифе, а я знаю какое там поле. А с Шахтером играем на Арене Львов.

Сейчас будет матч с Минаем, и он состоится на Арене Львов, как и должен. Но первый поединок должен был состояться в Ужгороде, а прошел также на Арене Львов. Ингулец тоже сейчас поедет играть во Львов. СК Днепр-1 должен ехать играть в Петрово, а там газон не лучшего качества, должен тратить время и силы на дорогу. А Шахтер должен выйти из отеля, приехать на футбол, сыграть в домашней атмосфере и взять 3 очка.

Идет борьба за 40 млн и Премьер-лига не руководит никакими процессами – они просто отошли от дела. Почему одной команде можно перенести матч, а другой – нет? Это взятки, это откровенно взятки! Сейчас не будет – кто сильнее, тот и прав, а у кого больше денег найдется, чтобы проспонсировать соперника.

Меня вызвали в Комитет по этике и честной игре, я объяснил им свои слова, что есть стимуляция, рассказал все что знал. Но это не остановило стимуляцию. Уже называют суммы в 5 млн гривен стимуляции. Уже нет футбола. Я буду говорить обо всем, что знаю. На 5 млн гривен был простимулирован соперник СК Днепр-1. Ставки растут: если раньше было 75 тысяч, то сейчас уже больше", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после 23-х туров Шахтер с 56-ю очками лидирует в чемпионате Украины. СК Днепр-1 отстает на 5 пунктов и имеет игру в запасе. Замыкает тройку Заря с 49-ю баллами.

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