"Шахтер играет на Арене Львов в идеальных условиях, тут ничего сказать нельзя, молодцы, что взяли этот стадион. Они живут там рядом, я был в "Emily Resort" – там идеальные условия для проживания и тренировок. До Арены Львов ехать 10 минут, поэтому они приглашают к себе всех.

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Сейчас Поворознюк задумался, ехать или нет. Потому что мы имели информацию, что они договорились с Ингульцом, чтобы сыграть на Арене Львов.

А вы попробуйте выиграть в Петрово, где дует ветер, где неровный газон. А так у Шахтера состав позволяет выиграть в идеальных условиях у любого клуба. Но на мой взгляд, это прямая взятка. Оплачивать проезд, отель, это то же самое, что дать денег. Будем называть вещи своими именами", – сказал Фридман в интервью FanDay.

Напомним, поединок между Ингульцом и Шахтером запланирован на 13 мая, однако официальной информации о месте проведения матча пока нет. Ранее СМИ сообщали, что команды договорились о переносе матча во Львов – петровцы будут проживать 5 дней в одном из львовских отелей за счет "горняков". Впоследствии президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что инициатива о смене стадиона шла от него – "красно-желтые" "под шумок" хотели в городе Льва отремонтировать коробку передач клубного автобуса.

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