Комерційний директор дніпровців В'ячеслав Фрідман зізнався, що готовий вдатися до фінансового впливу на суперників Шахтаря у боротьбі за чемпіонство.

"Ми чуємо, що клуби, проти яких ми граємо, стимулюються Шахтарем. Якщо чесно, навіть до мене особисто зверталися і до Русола, зокрема клуби, які гратимуть із Шахтарем.

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Але я можу дати 100-відсоткову гарантію, що ми ще жодного разу жодного клубу не стимулювали. Можливо, ми застосуємо це, якщо підійдемо до останнього туру у близьких один до одного показниках із Шахтарем. "Гірники" матимуть гру з Ворсклою на виїзді. Я не виключаю, що вдамося до такого методу.

Але те, що ми жодного разу нікого не стимулювали, – це точно. Хоча деякі клуби з нижньої частини турнірної таблиці зверталися до нас із такими пропозиціями, мовляв, простимулюйте нас. На що ми відповідали: "Дивіться на ваші набрані очки. Куди вас ще далі стимулювати, якщо вам самим треба виживати?" – сказав Фрідман в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у ЗМІ розгорнулась справжня інформаційна війна щодо проблеми стимулювання: спочатку це питання підняв Віктор Вацко, а згодом Ігор Циганик навіть озвучив приблизні суми фінансових "підігрівів" команд.

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