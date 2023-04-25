"Мне рассказывали, что "возит" и Шахтер под СК Днепр-1, и СК Днепр-1 – под Шахтер. Я немножко посидел в WhatsApp – есть возможность где-то аккуратненько что-то узнавать. Подтверждений я глобально не нашел.

Фатальное возвращение Валефа и очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 3:2

Есть информация, что Шахтер предлагал бонус Львову. Но Львов проиграл СК Днепр-1 (2:5) и бонус не получил. Больше никому ничего Шахтер не предлагал. Ни одна из историй у меня подтверждений не находит.

Была у меня информация, что СК Днепр-1 также работает, что он стимулировал Черноморец против Шахтера (2:2). Здесь также подтверждается только тот факт, что футболисты Черноморца получили премиальные за ничью. И вроде бы это премия от руководства. И вроде бы СК Днепр-1 ничего не давал.

Так же была информация, что Металлисту закрывали бы долги по зарплате за матч с Шахтером. Вы же знаете, что долги у Металлиста имеют свой источник происхождения – это СК Днепр-1 задерживает деньги, о которых там летом договаривались. Эту историю не могу проверить, поэтому утверждать не буду", – сказал Вацко в своем YouTube-эфире Вацко Live.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа едва не создал сенсацию