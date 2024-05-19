Президент УАФ отреагировал на бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором победителем стал наш земляк.

"Такой непростой бой! Такая важная победа для Александра, для Украины!

Сабо: Время Усика, как и Милевского, уже прошло

Спасибо. Абсолютный чемпион! Слава Украине!" – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в ночь на 19 мая обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик победил чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Судьи раздельным решением отдали победу украинцу – 115:112, 113:114, 114:113. Таким образом, украинский боксер стал первым в истории, кто владеет всеми 4 поясами в тяжелом весе.

К слову, Шевченко поддерживал Усика непосредственно в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ротань определился с заявкой олимпийской сборной Украины на международный турнир