Накануне Арсенал в матче 19-го тура расписал безголевую ничью с Ньюкаслом. Несмотря на потерю очков, "канониры" остались на вершине турнирной таблицы АПЛ, сохраняя отрыв от Манчестер Сити на 8 пунктов. У команды Гвардиолы будет шанс сократить отставание в четверг, 5 января, когда "синие" проведут свой поединок против Челси.

Эффектная игра Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Ньюкасл

Полузащитник Арсенала Александр Зинченко, на привычном для себя высоком уровне проведший весь матч, поспешил успокоить болельщиков лондонцев. "Не тот результат, которого мы хотели, но продолжаем бороться до конца", – написал украинец на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, встреча могла завершиться с другим счетом, если бы судья назначил два пенальти в пользу Арсенала – с критикой арбитража после матча выступил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Ньюкасл оборвал победную серию Арсенала – Зинченко получает респект легенды, но дает шанс конкурентам