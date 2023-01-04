Эффектная игра Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Ньюкасл
Арсенал и Ньюкасл в 19-м туре АПЛ разошлись безголевым миром. Смотрите видеообзор самых интересных моментов дуэли на Футбол 24.
"Канониры" выглядели солиднее на протяжении всего матча и были ближе к голу. Однако "сороки" выстояли и ответили несколькими атаками. 0:0 на табло после финального свистка, что оставило Арсенал и Ньюкасл на 1 и 3 позициях соответственно.
Ньюкасл оборвал победную серию Арсенала – Зинченко получает респект легенды, но дает шанс конкурентам
Александр Зинченко провел весь поединок. В первом тайме запомнился обрезкой, но после перерыва исправился и не раз обострял игру впереди, прошивал оборону соперника или срывал контратаки. В конце концов украинец получил похвалу от Джона Терри, который назвал его крутым.