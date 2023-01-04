"Канониры" выглядели солиднее на протяжении всего матча и были ближе к голу. Однако "сороки" выстояли и ответили несколькими атаками. 0:0 на табло после финального свистка, что оставило Арсенал и Ньюкасл на 1 и 3 позициях соответственно.

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