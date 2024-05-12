Сегодня был тот случай, когда вывеска матча не соответствовала его содержанию. Прежде всего из-за Манчестер Юнайтед. Эрик Тен Хаг весь сезон жалуется на кадровый голод, а в этой игре, похоже был апогей. Просто взгляните на стартовый состав: Онана – Ван-Биссака, Эванс, Каземиро, Далот – Майну, Амрабат – Гарначо, Мактоминай, Амад – Хёйлунд. На скамейке запасных хотя бы знакомых имен было единицы.

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Казалось, Арсенал получил идеальные условия, чтобы продолжить давить на Манчестер Сити. Лондонцы остались единственными, кто может помешать Пепу Гвардиоле взять очередной титул. Чтобы надеяться на успех, терять очки нельзя. Переезд одновременно почти всех лидеров Ман Юнайтед в лазарет теоретически способствовал выполнению задачи.

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Тен Хаг, очевидно, сегодня планировал сыграть в более закрытый футбол. Именно этим можно объяснить появление в составе Амрабата, а не Эриксена. На старте матча все работало. Хозяева имели несколько длительных отрезков владения мячом, чем изрядно сбивали темп атак Арсенала. Даже момент возник, но Хёйлунду не дали пробить без сопротивления, и мяч ушел значительно выше.

Любая система работает, вплоть пока не начнут ошибаться отдельные исполнители. Катастрофа началась с передачи признанного мастера игры ногами. Онана выбил мяч на чужую половину, где он достался Уайту. Бен запустил на Хаверца в зону, которую оголил Далот. Немец вошел в штрафную и зряче выложил мяч под ногу Троссару. Ни Каземиро, ни Ван-Биссак не помешали бельгийцу забить.

Через несколько минут Арсенал мог удвоить преимущество. Райс не успел сделать передачу до того, как его накрыл Каземиро. Однако была еще вторая волна. Сака на входе в штрафную обыгрался с партнером и пробивал в дальний угол – очень близко было к цели.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

После 30-й минуты лондонцы начали играть осторожнее. Манчестер Юнайтед больше держал мяч, но ничего не мог придумать в атаке. Хотя попыток хватало. Именно попыток, потому что в первом тайме не было ни одного удара в створ ворот Давида Райя, хотя по общему их количеству манкунианцы даже преобладали (8-5).

Старт второй половины был за хозяевами. Это продолжалось всего несколько минут. Далее Арсенал выдал короткий период активности. Лондонцам бы не помешало забить второй мяч, потому что даже ничья была бы отрицательным результатом. Однако они не спешили. Настоящий острый момент возник аж на 78-й минуте. Мартинелли промчался по левому флангу, вошел в штрафную и бил примерно от 11-метровой отметки. Онана осуществил блестящий фланг.

МЮ разогнал зеркальную атаку в ответ. Здесь уже мяч тянул Гарначо, но его удар заблокировали защитники. Угловой разыграли неудачно. Арсенал едва не вылетел в роковую контратаку. Камбвала рискованно пошел на перехват и таки достал мяч. Очень веселые минуты команды подарили болельщикам. Открытый футбол без центра поля. Все, как мы любим.

Продолжения такой игры не было. Тренеры на опыте сбили темп рядом замен. Поэтому концовка матча превратилась в откровенное доигрывание до финального свистка. Резервному составу Манчестер Юнайтед откровенно не хватало класса, чтобы хотя бы довести мяч до чужих ворот. Удары издали не имели особой угрозы. Арсенал удержал минимальную победу и хотя бы временно вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Ман Сити отстает на одно очко, но 14 мая проведет перенесенный матч против Тоттенхэма. Манчестер Юнайтед остается шестым.

К слову, Александр Зинченко так и не покинул скамейку для запасных Арсенала. Это с украинцем случилось третий раз подряд и пятый за шесть последних матчей. За этот период он сыграл лишь 20 минут против Челси.