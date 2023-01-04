"Я горжусь своей командой. У нас было несколько шансов забить. Если мы продолжим так играть и доминировать, то выиграем много матчей.

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Было два пенальти. Всё очень просто. Я говорю о том, что видел. Это были два чистых пенальти. Нам чего-то не хватало в последней трети. Не было движения и качества, чтобы поразить цель. Это был трудный матч, Ньюкасл – хорошая команда.

Трансферы? У нас есть травмированные игроки в атакующей линии. У нас не так много вариантов, но есть то, что имеем. Важно улучшать нашу команду в каждом трансферном окне", – цитирует Артету ВВС.

К слову, коуч намекает на два противоречивых эпизода: сначала Дэн Бёрн оттащил Габриэла назад после штрафного удара, а затем Джейкоб Мерфи сыграл рукой на последних минутах матча.

Напомним, после 19-ти туров Арсенал продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 44 очка.

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