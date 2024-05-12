"Если поставить нашего Брентвейта (защитника Эвертона, – прим.) и Забарного в пару, то можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб. Один левый центральный, второй правый – есть скорость, есть все. Что тот, что тот очень спокойные.

Забарный стал игроком сезона Борнмута по версии болельщиков – игроки проголосовали за другую звезду

С того момента, как Забарный дебютировал, наверное, он сейчас лучший игрок у нас в Украине. Он настолько спокойный. Ему 21 год, он сыграл почти 40 матчей в сборной – это уже показывает его класс.

Все на стабильном уровне, не было такого, что он где-то проседал. Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет и он уже на опыте. Я в восторге от нашего центрального защитника", – сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, Забарный перешел в Борнмут из Динамо за 22,7 млн евро. В текущем сезоне Илья провел за "вишен" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

Мудрику нашли сенсационный новый клуб – эффективный план, как облегчить жизнь украинца, а Зинченко и Забарный страдают