"Мы сегодня старались больше держать мяч и действовать через короткий пас. В первом тайме играли против ветра и надо было где-то длинными передачами выходить из обороны, но играли через короткие передачи. Это и привело к голу, который мы пропустили.

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С чем связано то, что команда нанесла лишь один удар за матч? Тут есть вопросы. Будем все это разбирать и тренироваться. Можно ли с такой игрой выступать в еврокубках? Я не могу на это отвечать. Все ребята стараются, выходят на игру побеждать, но это футбол и здесь каждая команда может и выиграть, и проиграть. Что сказал после игры? Ничего не сказал. Что сейчас скажешь? Они все разочарованы, как и я, так что говорить нечего", – приводит слова Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне проиграли Александрии (0:1) и остались без шансов подняться на третье место. Подопечные Ротаня же прервали 7-матчевую серию без побед.

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