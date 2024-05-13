"В этом году Шахтер был сильнее. Они более ровно прошли чемпионат и были стабильнее на протяжении всего сезона. Но Динамо в первом круге при Луческу потеряло уверенность и агрессивность. Но с приходом Шовковского, после зимних сборов, киевляне напомнили мне команду Лобановского наших времен – это быстрые переходы из обороны в атаку, фрагментарный прессинг в нужные моменты, игровая дисциплина.

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Могло бы Динамо стать чемпионом, если бы Шовковский возглавил команду с начала сезона? История не терпит условного "если бы". Есть президент клуба, который принимает решения. Почему Луческу после, мягко говоря, неудачного сезона в еврокубках и четвертого места в УПЛ продолжил работу в Динамо? Этот вопрос лучше задать Игорю Михайловичу Суркису", – поделился Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Шахтер оформил чемпионство Украины 2023/24, обыграв Динамо в Класичному (1:0). Единственный гол во встрече забил Георгий Судаков с пенальти.

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