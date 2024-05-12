В рамках воскресной программы 35-го тура Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 35-й тур

Кадис – Хетафе – 1:0

Гол: Алькарас, 35 (пен)

Атлетико – Сельта Виго – начало в 17:15

Валенсия – Райо Вальекано – начало в 19:30

Бетис – Альмерия – начало в 22:00

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Кадис одержал крайне важную победу над Хетафе. Единственный гол с пенальти провел Алькарас. Благодаря этому успеху "жёлтая субмарина" приблизилась к всплытию из зоны вылета – спасительная 17-я позиция расположена всего в 5-ти очках, хотя там засел Райо Вальекано. Мадридцы сегодня сыграют в Валенсии.

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