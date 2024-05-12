Хорват отметился дублем в матче против Фулхэма, но мог претендовать на хет-трик. За всю историю АПЛ еще никто из защитников не может похвастаться тремя голами в одном матче. В компенсированное время при счете 3:0 Альварес заработал пенальти. Другие игроки Манчестер Сити сами начали приглашать Гвардиола творить историю, но тот придерживался игровой дисциплины до конца. Йошко отдал мяч штатному пенальтисту Альваресу, который уверенно исполнил приговор.

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"Да, забил еще два гола, рад. "Сухая" победа – также хорошо. Мы обсуждали, чтобы я взял пенальти. Конечно, я бы хотел его реализовать, но в команде есть четкий пенальтист. Это Хулиан – я рад, что он забил", – цитирует скромного Гвардиола Goal.

Альтруистическое поведение 22-летнего хорвата ощутимо контрастирует с тем, что недавно устроили игроки Челси в игре с Эвертоном. Джексон, Мадуэке и Палмер едва не подрались за право пробить пенальти.

Напомним, прошлым летом Ман Сити заплатил РБ Лейпциг за Гвардиола 90 млн евро, сделав его самым дорогим защитником в истории. Йошко долго набирал, но в последнее время еще и открыл в себе навыки бомбардира – забивал Реалу, Лутону, Ноттингему, теперь 2 Фулхэму.

Josko Gvardiol had the chance to become the first defender to score a hat-trick in the Premier League, but let his teammate Julian Alvarez take the penalty instead ? pic.twitter.com/zVWHN4BkgH — SPORTbible (@sportbible) May 11, 2024

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