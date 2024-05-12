В конце сезона даже один матч может привести к ряду судьбоносных изменений в турнирной таблице. Это особенно актуально, когда прямые конкуренты играют между собой. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как встреча Ромы с Аталантой повлияла на распределение путевок в Лигу чемпионов от Серии А. Напомним, что сейчас у итальянцев их пять.

Болонья обыграла Наполи и поднялась на третье место

Рома находилась в немного худшем положении, ведь Аталанта имеет в запасе матч с Фиорентиной, который состоится аж 2 июня. В силу этих обстоятельств "волкам" необходимо было побеждать, чтобы и в дальнейшем реально претендовать на выход в ЛЧ. Дополнительной проблемой стало отсутствие Пауло Дибалы, который продолжает залечивать травму.

Посреди недели команды провели матчи в Лиге Европы, с разным итогом. Аталанта пробилась в финал, а Рома вылетела. Трудно сказать, что на игру гостей повлияло больше – выезд в Леверкузен или итог того матча. Однако сегодня на первый тайм они, как говорят, не вышли. Бергамцы до перерыва делали все, что только хотели.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

После размена угловыми Аталанта включила высшую скорость, и защита римлян посыпалась. Де Кетеларе оформил дубль, забив на 18 и 20 минутах. Сначала бельгиец получил передачу от Скамакки в штрафной соперника, легко качнул защитника и пробил под дальнюю штангу. Второй гол был еще легче – Копмейнерс откатил Шарлю под удар на свободное пространство. Этого бергамцам не хватило, и они продолжили большую часть времени проводить в атаке.

На 37 минуте де Кетеларе имел аж два шанса оформить хет-трик. Удар из-за пределов штрафной получился немного неточным, в следующей атаке хавбек вышел на голкипера под острым углом и пробил в стойку ворот. После такой игры не возникает сомнений, что Аталанта активирует опцию выкупа контракта бельгийца у Милана.

Перед перерывом каркас ворот еще раз выручил Рому, на этот раз после удара Копмейнерса. Следом еще и момент имел Пашалич, но пробил неточно. Во втором тайме таких скоростей уже не было. Остроты пришлось ждать минут 20. Де Рон неточно пробил из-за пределов штрафной, а затем стал антигероем у собственных ворот. Голландец сбил Абрахама, арбитр назначил пенальти, Пеллегрини его реализовал.

Джан Пьеро Гасперини держал в голове финал Кубка Италии, игра с Ювентусом уже в среду. Поэтому у Аталанты было много замен, после которых игра команды уже не была такой эффективной. Впрочем, бергамцы продолжали контролировать ситуацию. Рома тоже не смирилась и продолжала искать путь к воротам Карнесекки. Однако в этом так и не преуспела.

Благодаря этой победе Аталанта приблизилась к выходу в Лигу чемпионов, для этого за три матча нужно набрать лишь три очка. Кроме того, результат этого матча отправил в ЛЧ еще две команды – Ювентус и Болонью, которая 60 лет назад играла еще в Кубке чемпионов. Роме остается надеяться, что бергамцы выиграют Лигу Европы, а Серия А сможет отправить в Лигу чемпионов шесть команд.