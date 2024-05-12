Аталанта обыграла Рому перед финалом Кубка Италии – поражение римлян вывело Ювентус и Болонью в Лигу чемпионов
Рома уступила Аталанте (1:2) в рамках 36-го тура Серии А, Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".
В конце сезона даже один матч может привести к ряду судьбоносных изменений в турнирной таблице. Это особенно актуально, когда прямые конкуренты играют между собой. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как встреча Ромы с Аталантой повлияла на распределение путевок в Лигу чемпионов от Серии А. Напомним, что сейчас у итальянцев их пять.
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Рома находилась в немного худшем положении, ведь Аталанта имеет в запасе матч с Фиорентиной, который состоится аж 2 июня. В силу этих обстоятельств "волкам" необходимо было побеждать, чтобы и в дальнейшем реально претендовать на выход в ЛЧ. Дополнительной проблемой стало отсутствие Пауло Дибалы, который продолжает залечивать травму.
Посреди недели команды провели матчи в Лиге Европы, с разным итогом. Аталанта пробилась в финал, а Рома вылетела. Трудно сказать, что на игру гостей повлияло больше – выезд в Леверкузен или итог того матча. Однако сегодня на первый тайм они, как говорят, не вышли. Бергамцы до перерыва делали все, что только хотели.
После размена угловыми Аталанта включила высшую скорость, и защита римлян посыпалась. Де Кетеларе оформил дубль, забив на 18 и 20 минутах. Сначала бельгиец получил передачу от Скамакки в штрафной соперника, легко качнул защитника и пробил под дальнюю штангу. Второй гол был еще легче – Копмейнерс откатил Шарлю под удар на свободное пространство. Этого бергамцам не хватило, и они продолжили большую часть времени проводить в атаке.
На 37 минуте де Кетеларе имел аж два шанса оформить хет-трик. Удар из-за пределов штрафной получился немного неточным, в следующей атаке хавбек вышел на голкипера под острым углом и пробил в стойку ворот. После такой игры не возникает сомнений, что Аталанта активирует опцию выкупа контракта бельгийца у Милана.
Перед перерывом каркас ворот еще раз выручил Рому, на этот раз после удара Копмейнерса. Следом еще и момент имел Пашалич, но пробил неточно. Во втором тайме таких скоростей уже не было. Остроты пришлось ждать минут 20. Де Рон неточно пробил из-за пределов штрафной, а затем стал антигероем у собственных ворот. Голландец сбил Абрахама, арбитр назначил пенальти, Пеллегрини его реализовал.
Джан Пьеро Гасперини держал в голове финал Кубка Италии, игра с Ювентусом уже в среду. Поэтому у Аталанты было много замен, после которых игра команды уже не была такой эффективной. Впрочем, бергамцы продолжали контролировать ситуацию. Рома тоже не смирилась и продолжала искать путь к воротам Карнесекки. Однако в этом так и не преуспела.
Благодаря этой победе Аталанта приблизилась к выходу в Лигу чемпионов, для этого за три матча нужно набрать лишь три очка. Кроме того, результат этого матча отправил в ЛЧ еще две команды – Ювентус и Болонью, которая 60 лет назад играла еще в Кубке чемпионов. Роме остается надеяться, что бергамцы выиграют Лигу Европы, а Серия А сможет отправить в Лигу чемпионов шесть команд.