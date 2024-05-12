Шахтер выиграл УПЛ и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Из-за падения в таблице коэффициентов УЕФА Украина потеряла прямую путевку в основную сетку – даже чемпион вынужден проходить квалификацию.

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Шахтер должен стартовать в плей-офф раунде отбора, то есть для выхода в основную сетку нужно пройти одного соперника (потенциальных оппонентов много, например: Динамо Загреб, Буде-Глимт, Црвена Звезда). "Горняки" будут сеяны во время жеребьевки.

Впрочем, у Шахтера есть шанс избежать квалификации. Реал забронировал себе место в ЛЧ через внутренний чемпионат. Если "сливочные" выиграют текущую Лигу чемпионов, одолев в финале Боруссию, то путевка действующего обладателя трофея станет вакантной.

Вакантное место перейдет чемпиону (с самым высоким коэффициентом) одной из периферийных лиг. Шахтер возглавляет этот рейтинг, то есть первый на очереди. Успех команды Лунина 1 июня в Лондоне гарантирует "горнякам" осень в Лиге чемпионов.

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Боруссия также формально обеспечила себе место в ЛЧ. Но есть нюанс. Дортмунд проходит не по обычной квоте, а по расширенной (Бундеслига получила дополнительную квоту в Лиге чемпионов благодаря хорошим выступлениям в этом сезоне).

Зона ЛЧ в Германии расширилась до пятого места. И именно на пятом месте финиширует Дортмунд. Резервисты Боруссии вчера разгромно проиграли Майнцу и потеряли все шансы подняться в топ-4.

И теперь, в случае победы в финале, Боруссия зайдет в Лигу чемпионов, как обладатель трофея. А дополнительная немецкая квота сместится на шестую команду Бундеслиги (Айнтрахт). Шахтер же привилегий не получит.

Стоит отметить, что это смещение путевок официально не прописано. Однако именно такую позицию УЕФА растолковал немецким и итальянским журналистам, которые подавали запросы.

Лига чемпионов меняет формат. Вместо восьми групп с четырьмя командами со следующего сезона основная сетка будет состоять из общего турнира на 36 участников. В случае попадания туда, Шахтер окажется во второй корзине.