В Молдове впервые за долгое время дождались чемпиона с подконтрольной территории. Титул взял Петрокуб.

Шериф в субботу проиграл Зимбру и потерял математические шансы стать чемпионом Молдовы. Более того, приднестровцы опустились на третье место за тур до финиша, пропустив вперед столичный Зимбру. А это означает выход в Лигу конференций, а не Лигу Европы.

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Новый чемпион Молдовы – Петрокуб. Клуб из Хинчешт взял первый титул в истории, вышел в Лигу чемпионов-2024/25 (старт с первого раунда квалификации) и имеет шанс оформить "Золотой дубль" – впереди финал кубка против Зимбру.

Таким образом завершился период доминирования Шерифа, который выиграл 8 чемпионатов подряд. Впервые с 2011-го флагман Приднестровья остался вообще без трофеев. А еще недавно клуб под руководством Юрия Вернидуба обыгрывал Реал в Мадриде.